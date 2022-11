V Jahodnej využili ochladenie a začali zasnežovať detskú zjazdovku

Jahodná 20. novembra (TASR) - Vhodné poveternostné podmienky využili počas víkendu aj v lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach. V sobotu (19. 11.) večer tam začali so zasnežovaním detskej zjazdovky, ktorá je v spodnej časti hlavného svahu. Pre TASR to potvrdil vedúci strediska Ján Petróci s tým, že využili prvé tohto sezónne mrazy.



"Aspoň tri-štyri dni by sme chceli zasnežovať a spraviť nejaký základ. Keď bude dosť snehu, tak stredisko spustíme. Má sa ale čiastočne otepliť, hlásia aj prehánky, sme v takej nadmorskej výške, že nás teplota veľmi ovplyvňuje, takže ťažko povedať, kedy to bude," uviedol Petróci. Aby zasnežili všetky tri zjazdovky, potrebovali by minimálne desať až 12 dní sústavného mrazu na úrovni aspoň mínus štyri stupne Celzia. Na detskú zjazdovku treba zhruba štyri dni zasnežovania. "Zvyčajne spúšťame zasnežovanie na konci novembra, prípadne začiatkom decembra," dodal vedúci strediska.



Pred novou sezónou v stredisku presunuli jeden lyžiarsky vlek určený pre lyžiarske školy. Okrem toho vyhradili časť strediska pre sánkarov, aby sa nespúšťali po zjazdovke a nenarúšali tak výcvik detí. Aj tento svah plánujú zasnežiť. V súvislosti s energetickou krízou v Jahodnej pristúpili k viacerým opatreniam a sú podľa Petróciho nútení zvýšiť aj ceny skipasov.



"Vymenili sme komplet osvetlenie za úsporné LED svietidlá, čo prinesie nejakú úsporu. Čo sa týka skipasov, tak ceny sa zvýšili o cca 20 až 30 percent, viachodinové sú lacnejšie a pred začiatkom sezóny ešte máme zvýhodnený predaj za staré ceny," dodal vedúci strediska, ktoré má kapacitu približne 1500 ľudí. V posledných rokoch však návštevníci preferujú skôr lyžovačku na pár hodín, v Jahodnej si tak počas silného víkendu zalyžuje aj pár tisíc ľudí za deň. "Už ale nechodia na celý deň, skôr prídu na dve hodiny," skonštatoval Petróci.



Počas vlaňajšej sezóny stredisko prevádzkovali od začiatku decembra do konca marca. Medzi klientelou prevažovali Slováci, Maďarov už podľa vedúceho strediska chodí menej, ako po minulé roky.



Okrem Jahodnej spustili snežné delá napríklad už aj v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Od piatka (18. 11.) večera zasnežujú aj v Lučivnej pod Tatrami, kde na zasneženie potrebujú 12 dní intenzívnych mrazov.