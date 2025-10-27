< sekcia Regióny
V Jakubove vyhlásili výzvu na obnovu objektu škôlky
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. novembra.
Autor TASR
Bratislava/Jakubov 27. októbra (TASR) - Obec Jakubov v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie materskej školy (MŠ). Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom investície, ktorej predpokladaná hodnota je 457.043 eur bez DPH, je zníženie energetickej náročnosti budovy. Projekt ráta so zateplením, s výmenou okien, so zmenou technológie vykurovania i s modernizáciou osvetlenia. Rovnako i s inštaláciou exteriérových žalúzií či vybudovaním bezbariérového WC.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. novembra.
Cieľom investície, ktorej predpokladaná hodnota je 457.043 eur bez DPH, je zníženie energetickej náročnosti budovy. Projekt ráta so zateplením, s výmenou okien, so zmenou technológie vykurovania i s modernizáciou osvetlenia. Rovnako i s inštaláciou exteriérových žalúzií či vybudovaním bezbariérového WC.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. novembra.