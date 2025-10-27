Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Jakubove vyhlásili výzvu na obnovu objektu škôlky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 14. novembra.

Autor TASR
Bratislava/Jakubov 27. októbra (TASR) - Obec Jakubov v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie materskej školy (MŠ). Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľom investície, ktorej predpokladaná hodnota je 457.043 eur bez DPH, je zníženie energetickej náročnosti budovy. Projekt ráta so zateplením, s výmenou okien, so zmenou technológie vykurovania i s modernizáciou osvetlenia. Rovnako i s inštaláciou exteriérových žalúzií či vybudovaním bezbariérového WC.

.

