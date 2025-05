V Jamníku sa rozlúčili s vojakmi pred nasadením v Kosove

Jamník 13. mája (TASR) - Na domovskej základni 52. výsadkového práporu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky (SR) v obci Jamník (okres Liptovský Mikuláš) sa v utorok predpoludním uskutočnil slávnostný nástup - rozlúčka s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do medzinárodnej vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove. TASR o tom informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie OS SR Mário Pažický.



„Do operácie aktuálne OS SR prispievajú nasadením 42 profesionálnych vojakov. Z nich je 39 príslušníkov Síl pre špeciálne operácie. Ich pôsobenie v oblasti západného Balkánu bude trvať šesť mesiacov. Hlavnou úlohou slovenského kontingentu bude ochrana základne, podpora bezpečnosti a stability v priestore nasadenia,“ uviedol Pažický.



Na rozlúčke sa zúčastnili predstavitelia OS SR, rodinní príslušníci vojakov, ako aj iní pozvaní hostia. Na nástupe zazneli slávnostné príhovory a vojaci dostali symbolické požehnanie na bezpečný a úspešný výkon služby.



Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc vo svojom vystúpení pripomenul, že OS SR sa vracajú do operácie KFOR po takmer pätnástich rokoch. „Som presvedčený, že vysielaní vojaci sú pripravení čeliť výzvam, konať zodpovedne a získať si rešpekt nie len svojimi schopnosťami, ale aj ľudským prístupom,“ dodal.



Veliteľ slovenských Síl pre špeciálne operácie Jaroslav Krám vyzdvihol profesionalitu a pripravenosť odchádzajúcich vojakov. „Operácia KFOR je vaším ďalším krokom - nielen ako jednotky, ale ako profesionálnej vojenskej rodiny, ktorá si buduje vlastnú históriu, vlastné tradície a pevné miesto v systéme špeciálnych síl. Vaša úloha si nevyžaduje iba odborné schopnosti, ale aj charakter, profesionalitu a vysokú úroveň osobnej integrity,“ podotkol v príhovore.



Krám ďalej poďakoval rodinám vojakov. „Podpora, pochopenie a obeta vašich rodín sú nenahraditeľnou súčasťou vašej služby. Bez ich trpezlivosti a porozumenia by mnohé z vašich úspechov neboli možné,“ doplnil veliteľ s tým, že odchádzajúcim vojakom poprial pevné zdravie, nezlomnú vôľu a bezpečný návrat domov.