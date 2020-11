V Janovej Lehote postavia pre seniorov zo ZSS Nádej nový rodinný dom

Janova Lehota 27. novembra (TASR) – V obci Janova Lehota vznikne nová stavba, ktorá klientom Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Nádej ponúkne kvalitnejšie priestory na bývanie. V novom rodinnom dome vznikne šesť bytových jednotiek pre 12 klientov domova dôchodcov, potvrdila pre TASR starostka Božena Kováčová.



„Boli sme úspešní v rámci projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, chceme klientom vytvoriť pocit, akoby boli doma,“ uviedla starostka s tým, že pokiaľ vie, podobné zariadenie sa v okrese Žiar nad Hronom zatiaľ nenachádza. Verejné obstarávanie na výstavbu rodinného domu potrvá do 6. decembra. Ak sa nevyskytnú komplikácie, stavať by sa mohlo začať na jar budúceho roku. Predpokladané náklady výstavby podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dosahujú viac ako 518.000 eur bez DPH.



V novej budove domova dôchodcov obec plánuje vybudovať šesť dvojizbových bytov pre 12 klientov. „Pôjde o seniorov, ktorí sa vedia o seba čiastočne postarať, takže bude stačiť, aby na nich dohliadal opatrovateľský personál,“ vysvetlila starostka. „V prvom rade nové priestory ponúkneme našim klientom. Ak by aj nemali záujem, pri počte žiadostí, ktoré máme, nebude problém s obsadením týchto miest,“ potvrdila starostka.



Podľa Kováčovej o národnú výzvu zo strany samospráv nie je veľký záujem. „Projektom sa nevytvárajú nové miesta, čo je škoda, lebo v ZSS je akútny nedostatok kapacít,“ poznamenala starostka. Vysvetlila, že na uvoľnené miesta po vybudovaní nových priestorov podľa podmienok výzvy nemožno prijať nových klientov. Jej podstatou je totiž, aby sa komfort a kvalita bývania zvýšila aj v pôvodných priestoroch.