V Janovej Lehote zrealizovali viacero menších investičných zámerov

Janova Lehota 3. decembra (TASR) - Samospráve v obci Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom sa uplynulom období podarilo zrealizovať viacero menších investičných projektov. Ako TASR povedala starostka Božena Kováčová, niektoré z nich zrealizovali z vlastných finančných prostriedkov, na niektoré získali dotačné zdroje.



Obci sa v uplynulom období podarilo zrekonštruovať všetky chodníky na miestnom cintoríne, vďaka čomu je zabezpečený na toto miesto bezbariérový prístup. To podľa starostky ocenia najmä klienti miestneho zariadenia sociálnych služieb, z ktorých sú mnohí imobilní. V najbližšom období plánujú opraviť aj budovu domu smútku.



Na autobusových zastávkach pri vstupe do obce osadili nové čakárne s lavičkou a odpadkovým košom. "Prístrešky na autobusových zastávkach už boli staré a chceli sme, aby mali pekný vzhľad. Tak sme z vlastných finančných prostriedkov vybudovali dve úplne nové autobusové zastávky," poznamenala starostka.



V minulom roku rekonštruovali vďaka dotácii vo výške viac ako 300.000 eur budovu obecného úradu, tento rok dokončili vchod do nej, ktorý je po rekonštrukcii taktiež bezbariérový. Kováčová podotkla, že do apríla budúceho roka bude každá jedna verejná budova v obci s bezbariérovým prístupom. Vďaka dotáciám tiež vybudovali detské inkluzívne ihrisko a petangové ihrisko, obe situované v blízkosti základnej školy.



Obec sa podľa starostky aktívne zapája do viacerých výziev. "Boli sme úspešní a z ministerstva financií sme získali 14.000 eur, za čo chceme dobudovať požiarnu zbrojnicu. Zo svojich peňazí sme tam urobili strechu a vymenili okná, teraz sme dostali peniaze na vnútrajšok. Už máme vysúťaženú aj firmu," poznamenala starostka s tým, že s týmito prácami chcú začať na jar budúceho roka.



Samospráva sa tiež snaží získať dotáciu na rekonštrukciu strechy a elektroinštalácie základnej školy a tiež kamerový systém v celej obci. Kamery už síce v dedine na niektorých miestach majú, no pod kontrolou chcú mať aj ďalšie miesta, kam obec v posledných rokoch investovala. Kamery by tiež mali zachytávať prístupové cesty do obce.