V januári a februári bude v Trnave mobilný zber elektroodpadu
Záujem o odvoz odpadu je potrebné nahlásiť najneskôr dva dni pred termínom zberu na stránke zberelektroodpadu.sk.
Autor TASR
Trnava 7. januára (TASR) - Obyvatelia Trnavy budú môcť v rámci mobilného zberu elektroodpadu bezplatne odovzdať nepotrebnú elektroniku 17. januára a 14. februára. Informovala o tom trnavská radnica.
Záujem o odvoz odpadu je potrebné nahlásiť najneskôr dva dni pred termínom zberu na stránke zberelektroodpadu.sk. „Tak ako vždy bude možné odovzdať napríklad chladničky, práčky, sporáky, rúry, varné dosky, mrazničky, radiátory, vysávače či mobilné klimatizácie,“ priblížilo mesto.
Televízory a monitory sa počas bezplatného mobilného zberu neodvážajú. Tie je potrebné odovzdať osobne na zbernom dvore v čase prevádzkových hodín. Všetky nahlásené spotrebiče je nutné pred odovzdaním očistiť.
