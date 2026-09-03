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V Jarovniciach otvorili nové priestory školy s takmer 700 miestami
Nové pracovisko bude fungovať ako elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove-Dlhej Lúke.
Autor TASR
Jarovnice 3. septembra (TASR) - V Jarovniciach vo štvrtok za účasti ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) otvorili nové priestory Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny. V 26 triedach vzniklo 696 miest, čo má vytvoriť podmienky na ukončenie dvojzmennej prevádzky v obci. Nové priestory vznikli v spolupráci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obce Jarovnice a Košickej arcidiecézy.
„Pre mňa je dnes najdôležitejšie, že deti v Jarovniciach už nebudú musieť chodiť do školy na dve zmeny. Mohli sme hľadať dôvody, prečo sa problém nedá vyriešiť. My sme hľadali spôsob, ako sa to dá, pretože každé dieťa má dostať šancu na dobré vzdelanie a má ju dostať teraz, nie o rok alebo o dva,“ uviedol Drucker.
Pôvodný projekt obce na odstránenie dvojzmennej prevádzky bol podporený z Plánu obnovy a odolnosti SR. Počas kontroly verejného obstarávania však ministerstvo identifikovalo konflikt záujmov, ktorý následne potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Obec preto od pôvodnej zmluvy odstúpila.
Ministerstvo následne hľadalo riešenie, ktoré by dokázalo vytvoriť potrebné kapacity v čo najkratšom čase. Odkúpilo vhodnú budovu v Jarovniciach a zabezpečilo jej potrebné úpravy a vybavenie. Súčasťou riešenia bolo aj zabezpečenie priestoru na telesnú výchovu, IKT vybavenia a sieťovej infraštruktúry. Celková hodnota týchto opatrení predstavuje približne 8,95 milióna eur.
Nové pracovisko bude fungovať ako elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove-Dlhej Lúke.
„Po veľkých útrapách sa nám podarilo, že škola bude fungovať a bude slúžiť našim deťom. Pomôže odstrániť dvojzmennú prevádzku a vytvorí lepšie podmienky na vzdelávanie miestnych detí. Veľmi ma teší, že táto škola bude práve cirkevnou školou,“ uviedol starosta obce Jarovnice Florián Giňa.
„Som vďačná za dôveru rodičov aj za podporu všetkých, ktorí pomohli, aby sme dnes mohli otvoriť jej brány. Verím, že bude miestom kvalitného vzdelávania, priateľstva a vzájomného porozumenia, kde každé dieťa dostane príležitosť rozvíjať svoj potenciál,“ uviedla riaditeľka školy Mária Exnerová.
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pri otvorení školy vyzdvihol spoluprácu medzi obcou, ministerstvom a cirkvou a zdôraznil, že samotná budova získa zmysel až vtedy, keď sa naplní deťmi. Novú školu označil za príležitosť pre obec a jej budúcnosť a zároveň povzbudil vedenie školy, učiteľov a rodičov na začiatku jej fungovania.
Elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny je od 1. septembra 2026 zapísané v registri škôl a školských zariadení. Zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Okrem 26 kmeňových tried majú žiaci k dispozícii školskú jedáleň s kuchyňou a priestor na telesnú výchovu.
„Pre mňa je dnes najdôležitejšie, že deti v Jarovniciach už nebudú musieť chodiť do školy na dve zmeny. Mohli sme hľadať dôvody, prečo sa problém nedá vyriešiť. My sme hľadali spôsob, ako sa to dá, pretože každé dieťa má dostať šancu na dobré vzdelanie a má ju dostať teraz, nie o rok alebo o dva,“ uviedol Drucker.
Pôvodný projekt obce na odstránenie dvojzmennej prevádzky bol podporený z Plánu obnovy a odolnosti SR. Počas kontroly verejného obstarávania však ministerstvo identifikovalo konflikt záujmov, ktorý následne potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Obec preto od pôvodnej zmluvy odstúpila.
Ministerstvo následne hľadalo riešenie, ktoré by dokázalo vytvoriť potrebné kapacity v čo najkratšom čase. Odkúpilo vhodnú budovu v Jarovniciach a zabezpečilo jej potrebné úpravy a vybavenie. Súčasťou riešenia bolo aj zabezpečenie priestoru na telesnú výchovu, IKT vybavenia a sieťovej infraštruktúry. Celková hodnota týchto opatrení predstavuje približne 8,95 milióna eur.
Nové pracovisko bude fungovať ako elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove-Dlhej Lúke.
„Po veľkých útrapách sa nám podarilo, že škola bude fungovať a bude slúžiť našim deťom. Pomôže odstrániť dvojzmennú prevádzku a vytvorí lepšie podmienky na vzdelávanie miestnych detí. Veľmi ma teší, že táto škola bude práve cirkevnou školou,“ uviedol starosta obce Jarovnice Florián Giňa.
„Som vďačná za dôveru rodičov aj za podporu všetkých, ktorí pomohli, aby sme dnes mohli otvoriť jej brány. Verím, že bude miestom kvalitného vzdelávania, priateľstva a vzájomného porozumenia, kde každé dieťa dostane príležitosť rozvíjať svoj potenciál,“ uviedla riaditeľka školy Mária Exnerová.
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pri otvorení školy vyzdvihol spoluprácu medzi obcou, ministerstvom a cirkvou a zdôraznil, že samotná budova získa zmysel až vtedy, keď sa naplní deťmi. Novú školu označil za príležitosť pre obec a jej budúcnosť a zároveň povzbudil vedenie školy, učiteľov a rodičov na začiatku jej fungovania.
Elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny je od 1. septembra 2026 zapísané v registri škôl a školských zariadení. Zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Okrem 26 kmeňových tried majú žiaci k dispozícii školskú jedáleň s kuchyňou a priestor na telesnú výchovu.