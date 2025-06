V Jarovniciach sa koná podujatie na podporu aktívneho občianstva

Jarovnice 25. júna (TASR) - V Kultúrnom dome v Jarovniciach sa v stredu koná záverečné podujatie projektu Participácia mládeže v obci Jarovnice, ktoré predstaví výsledky jedenásťmesačnej práce mladých ľudí zapojených do projektu podporeného z programu Európskej únie Erasmus+. TASR o tom informoval koordinátor práce s mládežou v obci Michal Šľachta.



Ako povedal, v rámci projektu sa mladí ľudia vzdelávali o fungovaní samosprávy, štátnej správy, demokratických procesoch a možnostiach, ako môžu ovplyvňovať svoje okolie. Participácia Párty je vyvrcholením ich niekoľkomesačného snaženia a zároveň príležitosťou predstaviť konkrétne nápady a projekty, ktoré vzišli z ich diskusií a workshopov.



Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý program, ktorého súčasťou bude aj vystúpenie troch motivačných rečníkov z radov úspešných Rómov (Stanislav Daniel, Juraj Vozár a Ján Hero), diskusie, interaktívne workshopy a nakoniec aj hudobné vystúpenie Vanesy Horákovej a skupiny Gipsy Daniel. Cieľom je vytvoriť neformálnu atmosféru, kde sa môžu mladí ľudia a zástupcovia samosprávy stretnúť, diskutovať o potrebách obce a spoločne hľadať riešenia.



„Participácia Párty nie je len oslavou, je to živá ukážka toho, čo sa mladí ľudia naučili. Chceme ukázať, že majú záujem, majú nápady a sú pripravení prevziať zodpovednosť. Veríme, že zručnosti, ktoré získali, im pomôžu nielen v osobnom živote, ale že budú aj naďalej aktívnymi občanmi, ktorí vytvoria z Jarovníc lepšie miesto na život,“ povedal Šľachta.



„Chceme ukázať, že participácia nie je len zložité slovo, ale konkrétna činnosť, ktorá môže priniesť reálne zmeny v našom živote a v našej obci,“ doplnil Martin Pešta, jeden z mladých organizátorov.



Obec Jarovnice dlhodobo podporuje aktivity smerujúce k väčšiemu zapojeniu mladých ľudí do verejného života. Starosta obce Florián Giňa vníma túto iniciatívu ako kľúčovú pre budúcnosť obce.



„Som nesmierne hrdý na našu mládež. Jej energia a odhodlanie sú dôkazom, že jej na Jarovniciach záleží. Verím, že táto akcia inšpiruje ďalších a spoločne sa nám podarí realizovať projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v našej obci,“ dodal Giňa.



Podujatie sa začalo predpoludním a predpokladaný koniec je o 19.30 h.