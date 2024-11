V Jasnej a vo Vysokých Tatrách začali so zasnežovaním zjazdoviek

Vysoké Tatry/Jasná 13. novembra (TASR) - V noci na stredu, respektíve v skorých ranných hodinách začali v strediskách v Jasnej a vo Vysokých Tatrách so zasnežovaním zjazdoviek. Hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda informoval, že zasnežovacie delá a tyče už urobili prvú niekoľkocentimetrovú vrstvu technického snehu.



"V Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách bolo v prevádzke viac ako 45 zasnežovacích bodov na zjazdovkách Štart západ a Buková hora západ/východ, kde podmienky s teplotami okolo -5 stupňov Celzia umožnili zasnežovanie," priblížil Galajda.



V Jasnej spustili zasnežovanie na severnej aj južnej strane Chopku. Kým na severe to bolo v úseku Priehyba - Chopok, na južnej strane sa zasnežovala línia z Chopku až do Krupovej. V prevádzke bolo striedavo podľa meniacich sa podmienok približne 100 zasnežovacích bodov. Najnižšia teplota sa pohybovala okolo -3 stupne Celzia, zasnežovaniu však pomohla nízka vlhkosť vzduchu. "Dopoludnia bolo v Jasnej zasnežovanie prerušené, pokračovať bude podľa aktuálnych podmienok. S najväčšou pravdepodobnosťou sa zasnežovacie delá roztočia opäť večer," dodal Galajda.



V horskom stredisku Jasná je otvorenie zimnej sezóny naplánované na 30. novembra, v Tatranskej Lomnici na 14. decembra. Zjazdovky na Štrbskom Plese by mal otvoriť Mikuláš 6. decembra.