V Jasnej začali testovať zasnežovaciu infraštruktúru pred zimou

Demänovská Dolina 1. novembra (TASR) - V najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku - v Jasnej, začali v piatok testovať zasnežovaciu infraštruktúru. Návštevníci mohli byť svedkami striekania rozprášenej vody zo zasnežovacích tyčí na severnej strane Chopku. Informoval o tom PR manažér Tatry mountain resorts Marián Galajda.



"Pred príchodom mrazov si potrebujeme otestovať všetky rozvody vody a vzduchu tak, aby sme boli pripravení na ochladenie a mohli bez problémov spustiť zasnežovanie. Dnes sme preto natlakovali rozvody na severnej strane Chopku, počas ďalších dní nás bude čakať aj testovanie na južnej strane. Všetko sa to deje v špeciálnom režime, keď softvérovo imitujeme mrazivé počasie a všetky čerpadlá a zasnežovacie tyče idú naplno," uviedol vedúci lyžiarskych tratí a zasnežovania v Jasnej Maroš Kupčo.



Ak by podľa neho teplota vzduchu bola pod nulou, na zem by už dopadali prvé snehové vločky. Keďže teplota v Jasnej sa v piatok pohybovala na úrovni desiatich stupňov Celzia, na ostré spustenie zasnežovania si fanúšikovia lyžovania ešte musia počkať. Otvorenie sezóny je naplánované na 30. novembra.