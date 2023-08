V Jasove chcú začať s odstraňovaním nelegálnych skládok v septembri

Jasov 13. augusta (TASR) - Obec Jasov v okrese Košice-okolie chce s prácami na sanácii nelegálnych skládok začať v úvode septembra. Pre TASR to potvrdil prednosta obecného úradu Kamil Münnich s tým, že kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie bola ukončená. Odhadom 16.500 ton odpadu by malo byť odstránených zhruba za 5,7 milióna eur s DPH do konca roka. Zároveň pracujú na ďalších projektoch, ktorými chcú vyriešiť dlhoročnú problematiku.



Projekt financovaný prevažne z eurofondov bude obec spolufinancovať piatimi percentami. "Máme celkom pekne nasporené. Je otázkou, ako sa poslanci rozhodnú - či pôjdeme formou úveru alebo sa použijú peniaze z rezervného fondu," uviedol.



Nelegálne skládky odpadu evidujú najmä v lokalitách s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. "Po rieke Bodva je porozťahovaných desať až 15 percent odpadu, potom je to päť až šesť skládok na väčších miestach a nejakých desať až 20 percent odpadu je rozdelených plošne," spresnil prednosta s tým, že v tamojšej rómskej osade žije okolo 1800 až 2000 ľudí.



Obec chce problematiku trvajúcu desiatky rokov riešiť komplexne. "Na neusporiadaných pozemkoch si Rómovia postavia chatrče a nie sú tam prístupové komunikácie. Teda je veľký problém dostať odpad z takýchto pozemkov preč," vysvetlil Münnich. Obec sa tak zapojila aj do projektu na usporiadanie pozemkov v osade a všetky by už koncom tohto roka mali byť vo vlastníctve obce. Pripravenú má tiež projektovú dokumentáciu so stavebným povolením na ďalší projekt za sedem miliónov eur, a to na vybudovanie prístupových ciest. V osade chcú zabezpečiť aj infraštruktúru súvisiacu s pripojením na elektrinu, plyn či kanalizáciu.



Záverečnou fázou udržateľného riešenia má byť sociálny podnik, v rámci ktorého by ľudia z marginalizovanej rómskej komunity získali pracovné návyky a zaradili sa do spoločnosti. Zároveň pripravujú projektovú dokumentáciu na výstavbu bytov.



"Urobíme všetko pre to, aby sme boli jednou zo vzorových obcí, kde sa podarilo vyčistiť rómsku osadu a spolunažívať," doplnil.