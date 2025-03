V Jastrabí nad Topľou opravili bocianie hniezdo, hrozilo jeho zrútenie

Jastrabie nad Topľou 12. marca (TASR) - Bocianie hniezdo v obci Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou prešlo obnovou. Dôvodom bola jeho narušená stabilita, ktorá predstavovala riziko nielen pre mláďatá, ale aj pre obyvateľov obce. Ako pre TASR uviedol zoológ Peter Pjenčák z krajského múzea v Prešove - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou, bociany postavili toto hniezdo v roku 1989 na elektrickom stĺpe, no o rok neskôr bolo premiestnené na umelú podložku.



"Po viac ako 35 rokoch nosenia nového materiálu dosiahlo výšku približne jeden meter a priemer 1,7 metra. Spodná časť sa postupne rozpadávala, čo ohrozovalo stabilitu a mohlo viesť k jeho zrúteniu," vysvetlil Pjenčák.



Zoológ odhaduje, že jeho hmotnosť mohla dosiahnuť 600 až 700 kilogramov. "Bolo zrejmé, že sa tu vystriedali tri generácie bocianov. Jedného z nich sme označili za neporiadneho, pretože nanosil do hniezda rozličný odpad - vrecia, tetrapaky, igelitky a iné obaly. Tieto materiály sa časom rozpadávali a vypadávali," priblížil Pjenčák.



Obnova hniezda prebiehala v niekoľkých krokoch. "Najskôr bolo potrebné staré hniezdo opatrne rozobrať. Následne sa skontrolovala nosná podložka, na ktorú sa umiestnil nový výplet z konárov a trávy, aby bociany mali vhodný základ na stavbu nového domova," uviedol zoológ.



V Jastrabí nad Topľou je jedno bocianie hniezdo. Štyri roky sa na ňom pravidelne objavuje ten istý bocian. "Vieme to na základe krúžkovania. Pred piatimi rokmi hniezdil v obci Čierne nad Topľou, odkiaľ sa presťahoval sem," dodal Pjenčák.