V elektrárni v Jaslovských Bohuniciach dekontaminovali 2300 ton kovov

Jaslovské Bohunice 9. júna (TASR) - V odstavenej jadrovej elektrárni (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach pri Trnave začali rezať posledný z tucta 150 ton vážiacich parogenerátorov (PG). Fragmentáciu realizuje spoločnosť VUJE v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a bolo na ňu vyvinuté špeciálne prototypové rezacie zariadenie. Informoval o tom generálny riaditeľ VUJE Matej Korec.



Na procese rezania parogenerátorov sa podieľa 24 hodín denne 20- až 30-členný tím. Dĺžka jedného parogenerátora je 11,8 metra a vnútorný priemer 3210 milimetrov. "Výsledkom procesu je aj skutočnosť, že bolo dekontaminovaných a uvoľnených do životného prostredia už 2300 ton kovov," doplnil Korec.



Vyraďovanie PG je súčasťou komplexného projektu demontáže veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1, ktorý realizuje konzorciom spoločností Westinghouse – VUJE. "Samotná preprava dvanástich parogenerátorov z budovy reaktorov do bývalej strojovne JE V1, kde je fragmentačné pracovisko, bola unikátnou operáciou v histórii Slovenska," konštatoval Korec. Prvý parogenerátor bol prepravený 13. marca 2019, posledný dvanásty 11. júla 2019. Prepravy sa realizovali na špeciálnom zariadení z Rakúska a celkovo sa prepravilo 1872 ton materiálu. Následne od roku 2019 prebieha kontinuálne postupná fragmentácia - rezanie jednotlivých PG v novovybudovanom pracovisku v bývalej strojovni JE V1.



"Veľmi významným a dôležitým výsledkom tohto projektu je, že viac ako dve tretiny parogenerátora vieme uvoľniť do životného prostredia na druhotné spracovanie. Sú z rádiologického hľadiska čisté a preto neexistujú žiadne obmedzenia na ich ďalšie použitie," uviedol Korec.



Podľa generálneho riaditeľa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Pavla Štullera ide o významný míľnik celého procesu bezpečného a ekonomického vyraďovania jadrových zariadení na Slovensku. Vedúci projektu za VUJE Matej Zachar doplnil, že materiálové vzorky odoberané z parogenerátorov a iných častí primárneho okruhu sú ďalej vyhodnocované a môžu pomôcť pri zlepšovaní prevádzkových parametrov jadrových elektrární, prípadne pri vývoji nových veľkých komponentov, pričom o výsledky je záujem nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Dva bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach boli odstavené v rokoch 2006 a 2008 a ukončenie jej vyraďovania je naplánované na rok 2027.