< sekcia Regióny
V jedálni na ZŠ v Skalici vymenili podlahu. Pôvodná nespĺňala kritériá
Najväčšou investíciou, ktorú na škole zrealizovalo mesto, bola pred dvomi rokmi kompletná výmena vzduchotechniky.
Autor TASR
Skalica 9. septembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Vajanského v Skalici počas letných prázdnin obnovili podlahu v kuchyni školskej jedálne. Komplexnú opravu v hodnote približne 50.000 eur financovala škola z vlastných zdrojov. Pôvodná podlaha z roku 1980 už nespĺňala hygienické kritériá, bola miestami prepadnutá a odtokové rošty spôsobovali úniky vody. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, jedáleň prešla počas posledných rokov postupnou modernizáciou. Najväčšou investíciou, ktorú na škole zrealizovalo mesto, bola pred dvomi rokmi kompletná výmena vzduchotechniky.
Do konca roka by mala byť na škole dokončená zelená strecha za 609.483,01 eura s DPH. Cieľom je znížiť energetickú spotrebu a tepelno-technické vlastnosti objektu. Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a z eurofondov. Mestu bola schválená žiadosť o dotáciu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.
Ako uviedla, jedáleň prešla počas posledných rokov postupnou modernizáciou. Najväčšou investíciou, ktorú na škole zrealizovalo mesto, bola pred dvomi rokmi kompletná výmena vzduchotechniky.
Do konca roka by mala byť na škole dokončená zelená strecha za 609.483,01 eura s DPH. Cieľom je znížiť energetickú spotrebu a tepelno-technické vlastnosti objektu. Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a z eurofondov. Mestu bola schválená žiadosť o dotáciu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.