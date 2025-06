V jedálni pre seniorov na Vlčincoch v Žiline budú obmedzenia

Žilina 27. júna (TASR) - Žilinská samospráva začína s rekonštrukciou elektroinštalácie v budove jedálne na Námestí J. Borodáča na sídlisku Vlčince. Plánované opravy štartujú začiatkom júla a vyžiadajú si dočasne obmedzené poskytovanie stravovacích služieb. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Doplnila, že upravené bude tiež stravovanie v ostatných prevádzkach. „Od 3. do 18. júla sa nebude vydávať strava pre stravníkov v jedálňach na Námestí J. Borodáča, na Lichardovej ulici a vo výdajni stravy na Ulici A. Kmeťa. Dôvodom je jednak začiatok spomínanej rekonštrukcie, ale tiež plánovaná dovolenka,“ konkretizovala Ondrášová.



Podľa vedúcej odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline Kataríny Praženicovej bude od 21. júla zabezpečené stravovanie v obmedzenom režime. „V prevádzke ostane jedáleň na Lichardovej ulici, kde bude prebiehať výdaj obedov výlučne do obedárov. Obedy si tu budú môcť vyzdvihnúť všetci stravníci vrátane stravníkov z jedálne na Námestí J. Borodáča. Výdajňa stravy na A. Kmeťa bude fungovať od 21. júla v bežnej prevádzke,“ vysvetlila vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline Katarína Praženicová.



Doplnila, že rozvoz obedov do domácností nebude dostupný v období od 7. do 18. júla, a to z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky.