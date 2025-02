V niektorých školách žiarskeho regiónu boli chrípkové prázdniny

Žiar nad Hronom 18. februára (TASR) - V regióne Žiaru nad Hronom aj v uplynulom týždni zatvorili svoje brány pre vysoký počet ochorení viaceré školy. Takzvané chrípkové prázdniny mali v 7. kalendárnom týždni celkom v 11 školských zariadeniach, pričom väčšinou išlo o materské školy. Vyplýva to z informácií zverejnených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Žiari nad Hronom.



V okrese Žiar nad Hronom hlásili lekári celkom 722 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 36 chrípke podobných ochorení (CHPO). V oboch prípadoch došlo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom k poklesu ochorení. Najviac ochorení bolo medzi deťmi vo veku od 6 do 14 rokov a mladých vo veku od 15 do 19 rokov.



K nárastu ochorení došlo v okrese Žarnovica, kde lekári hlásili minulý týždeň celkom 803 ARO a z toho 91 CHPO. ARO bolo viac o takmer 30 percent a CHPO o viac ako 111 percent. Najviac chorých bolo medzi školopovinnými deťmi vo veku od 6 do 14 rokov.



Zvýšený výskyt ochorení evidovali aj v okrese Banská Štiavnica. Hlásených tam bolo celkom 492 ARO, čo je nárast o takmer 7,5 percenta. Z nich bolo 12 CHPO, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu týždňu o 500 percent. ARO v tomto okrese potrápili najviac mladých vo veku od 15 do 19 rokov a CHPO seniorov vo veku nad 60 rokov.