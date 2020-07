V jednej z bášt hradu Veľký Šariš má vzniknúť expozícia alchýmie

Veľký Šariš 14. júla (TASR) – Okrem rekonštrukcie obvodovej hradby horného hradu plánuje mesto Veľký Šariš na tamojšom hrade dokončiť i rekonštrukciu bašty, ktorú nazývajú Alžbetka. Na jej oprave sa podieľa občianske združenie Hradba Šariš.



"Je to jedna z najstarších bášt na hrade. Niekedy stála samostatne, je jediná viditeľná z Veľkého Šariša. Alžbetkou ju voláme preto, lebo sa k nej viaže povesť o princeznej Alžbetke, ktorá z nej vraj skočila z nešťastnej lásky, ale pád prežila," uviedol pre TASR správca hradu Ladislav Babuščák.



V bašte plánujú vytvoriť expozíciu alchýmie. Podľa Babuščáka ich k tomu vedie zvláštny nález.



"Na hrade sme našli olovenú tabuľku asi veľkosti dlane, do ktorej sú vyryté znaky, ktoré nikto na svete nevie rozlúštiť. Poslali sme to do Londýna, ani tam to nevedeli povedať, ale odpovedali nám, že pravdepodobne sú to alchymistické znaky. Takže idea je vytvoriť interaktívnu expozíciu, kde by ľudia mohli vidieť, ako si v stredoveku predstavovali hľadanie kameňa mudrcov, elixíru lásky alebo večného života," priblížil správca hradu.



Hrad Šariš je z 13. storočia a patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Celkovo je podľa Babuščáka zrekonštruovaný na 40 až 50 percent. Za desať rokov tam bolo preinvestovaných približne 2,5 milióna eur, z toho štát investoval asi 2 milióny eur.