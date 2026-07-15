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VIDEO: DRÁMA PRI TRENČÍNE: Vo firme došlo k výbuchu, hlásia zranených
Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru.
Autor TASR,aktualizované
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Drietoma 15. júla (TASR) - V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo v stredu dopoludnia pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Na miesto operačný dôstojník okamžite vyslal policajné hliadky. „Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby,“ uviedla Klenková.
Jednu zo zranených osôb podľa nej záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice.
„Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,“ doplnila Klenková.
Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete, pristál pilot vrtuľníka v blízkosti miesta udalosti. Pri výbuchu sa zranili dve osoby. „Leteckí záchranári si do starostlivosti prevzali 55-ročnú ženu. Utrpela popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári zároveň predpokladali aj inhalačnú traumu. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka uvedená do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaná na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,“ priblížila ATE.
Na miesto operačný dôstojník okamžite vyslal policajné hliadky. „Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby,“ uviedla Klenková.
Jednu zo zranených osôb podľa nej záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice.
„Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,“ doplnila Klenková.
Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete, pristál pilot vrtuľníka v blízkosti miesta udalosti. Pri výbuchu sa zranili dve osoby. „Leteckí záchranári si do starostlivosti prevzali 55-ročnú ženu. Utrpela popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári zároveň predpokladali aj inhalačnú traumu. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka uvedená do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaná na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,“ priblížila ATE.