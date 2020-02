V jedno z karloveských okrskov vyčíňal opitý bezdomovec

Bratislava 29. februára (TASR) - V jednom z volebných okrskov v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves došlo v sobotu predpoludním k drobnému incidentu. Do okrsku číslo 30 v Základnej škole Alexandra Dubčeka prišiel opitý bezdomovec a dožadoval sa možnosti hlasovať. Informoval o tom hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Ľudia bez trvalého pobytu však podľa rozdelenia okrskov patria do karloveského volebného okrsku číslo 2 v Spojenej škole sv. Františka z Assisi. Volič bez domova odporučenie presunúť sa do určeného okrsku nerešpektoval a v afekte roztrhal osobitnú listinu voličov bez trvalého pobytu. "Incident nespôsobil prerušenie volieb, komisia si v priebehu niekoľkých minút zaobstarala nový zoznam," vysvetlil Heldes.