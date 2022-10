V jednom z detvianskych okrskov je zatiaľ pokojná atmosféra

Detva 29. októbra (TASR) – Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov v jednom z volebných okrskov v Detve sú pokojné a bez incidentov. Pre TASR to v sobotu uviedol predseda volebnej komisie Igor Závodný.



Pripomenul, že podľa jeho odhadov bolo v Základnej škole na ulici Obrancov mieru v Detve voliť približne 20 percent voličov. Všetko je podľa neho v poriadku a so žiadnym problémom sa nestretli. Veľké skupiny voličov pred volebnými miestnosťami podľa jeho slov zatiaľ nie sú. "Na hroboch sa pália sviečky a chodí sa po cintorínoch, je teda otázne, či sa skôr vyberú tam alebo voliť," zhrnul.



Hlasovať sa v sobotu môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.