V jednom z najväčších skanzenov na Slovensku otvorili letnú sezónu

Svidník 30. apríla (TASR) - V jednom z najväčších skanzenov na Slovensku v stredu slávnostne otvorili novú letnú sezónu. Skanzen vo Svidníku si v tomto roku pripomína dve jubileá. Miriam Bôžiková, poverená riadením SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, pre TASR uviedla, že v porovnaní s minulými rokmi bolo otvorenie sezóny komornejšie. Súčasťou akcie bolo aj zdobenie a stavanie mája. Najväčšou tohtoročnou novinkou je sprístupnenie novej vstupnej časti skanzenu.



„Podarilo sa nám to zrealizovať takmer po 30 rokoch. Ľudia tak nebudú musieť chodiť do kopca a kupovať si lístky v provizórnej búdke. Budeme mať skutočne luxusný priestor lektorskej miestnosti s malým obchodíkom a suvenírmi či výstavnou sieňou, kadiaľ budú návštevníci prechádzať ďalej do areálu,“ priblížila Bôžiková.



Dodala, že v tomto roku múzeum oslavuje 50 rokov od začiatku výstavby národopisnej expozície v prírode a premiestnenia prvého objektu - zrubovej usadlosti z obce Kečkovce. V polovici septembra sa zároveň uskutoční jubilejný 30. ročník medzinárodnej súťaže vo varení pirohov v rámci Dňa ľudových tradícií.



„Tento náš svidnícky skanzen, ako ho ľudia zvyknú nazývať, je najväčší v Prešovskom kraji s rozlohou 11 hektárov, na ktorom je nainštalovaných takmer 50 objektov ľudovej architektúry. Je to veľmi čarovné miesto, návštevníci sa u nás ocitnú niekde v začiatku 20. storočia,“ pripomenula Bôžiková. Skanzen vlani navštívilo približne 20.000 ľudí.