V jednom z okrskov v Detve evidujú približne 15 percent voličov

Detva 8. júna (TASR) - V okrsku, ktorý je zriadený v turistickej ubytovni na Stavanisku v Detve, zaevidovali popoludní od začiatku eurovolieb približne 15-percentnú účasť. TASR to v sobotu uviedla členka volebnej komisie Eva Lakotová.



Dodala, že voľby v jednom z okrskov pod Poľanou sú pokojné a bez incidentov. "Od rána, ako sme otvorili, chodia ľudia postupne, nie však vo veľkom počte. Sú to menšie skupiny alebo jednotlivci," objasnila s tým, že sa zastavili aj záujemcovia s voličskými preukazmi. Poznamenala, že k urne prišli aj turisti, ktorí sú cez víkend v Kalamárke. Tá je súčasťou prírodnej chránenej oblasti a má dlhú horolezeckú tradíciu.



Voľby do Európskeho parlamentu sú v okresoch Detva, Zvolen a Krupina aj naďalej bez akýchkoľvek komplikácií. TASR to v sobotu popoludní potvrdila okresná volebná komisia vo Zvolene. Okresy majú spolu 162 okrskov.



Na Slovensku sú v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu (EP) po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov.