V Jelenci sa o post starostu uchádza päť kandidátov

Jelenec 23. októbra (TASR) – V obci Jelenec v okrese Nitra sa o pozíciu starostu v doplňujúcich voľbách uchádza až päť kandidátov. TASR o tom informovala predsedníčka volebnej komisie Daniela Penzešová.



Volebnú miestnosť otvorili v obci podľa plánu o 7.00 h. "Občania rešpektujú protipandemické opatrenia. Pri vstupe do volebnej miestnosti musí volič použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. Vo volebnej miestnosti sa môžu zdržiavať maximálne dve osoby. Toto sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva asistenciu voličovi pri hlasovaní. Pred volebnou miestnosťou je potrebné dodržiavať medzi sebou minimálnu vzdialenosť dva metre," uviedla Penzešová.



Vo volebných zoznamoch je zapísaných spolu 1725 voličov, ktorí môžu voliť v jednom volebnom obvode, ten tvoria dva okrsky. "Priebeh volieb je v obci zatiaľ pokojný, nezaznamenali sme žiadne mimoriadne udalosti. Do volebných miestností prišlo do 17.30 h približne 700 obyvateľov. Voliči majú možnosť odovzdať svoj hlas do 22.00 h," doplnila predsedníčka volebnej komisie.



Doplňujúce voľby sa v obci konajú po tom, čo zvolený starosta Ivan Varga zomrel tento rok následkom ťažkej choroby. Varga sa stal starostom ako nezávislý kandidát v roku 2018, keď vyhral voľby spomedzi piatich kandidátov a vystriedal na tomto poste Ladislava Púchovského. Volebná účasť bola vtedy 63,4 percenta.