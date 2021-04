V Jelšave bola počas víkendu nulová pozitivita, v Klenovci 0,6 %

Jelšava/Klenovec 4. apríla (TASR) – Nulová pozitivita testov bola výsledkom víkendového testovania na ochorenie COVID-19 v meste Jelšava v okrese Revúca. V obci Klenovec v Rimavskosobotskom okrese dosiahla úroveň 0,6 percenta. Samosprávy o tom informovali na sociálnej sieti.



Ako uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár, v meste otestovali celkovo 882 ľudí, z ktorých nebol nikto pozitívny. Podľa starostky Klenovca Zlaty Kaštanovej testovali dovedna 504 osôb, z ktorých boli tri pozitívne.



„Ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí využili možnosť otestovať sa v Klenovci. Za to sme im pripravili sladkú odmenu a každý bol obdarovaný likérovým veľkonočným vajíčkom. Verím, že po veľkonočných sviatkoch sa situácia nebude zhoršovať a my budeme o niečo bližšie k návratu do bežného života,“ podotkla starostka.