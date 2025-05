V Jelšave by chceli obnoviť židovský cintorín, už desaťročia chátra

Jelšava 11. mája (TASR) - Židovský cintorín v Jelšave, ktorý chátra už celé desaťročia, by sa mohol dočkať obnovy. V meste v minulosti žila početná skupina Židov, väčšina z nich zomrela počas druhej svetovej vojny v koncentračných táboroch. Na postupnom čistení cintorína začal svojpomocne pracovať správca mestského cintorína Dušan Gonos, záujem o revitalizáciu pietneho miesta má i miestna samospráva.



Židovský cintorín v Jelšave sa nachádza na severozápadnom okraji mesta, na svahu kopca Hradovisko v blízkosti mestského cintorína. Pietne miesto je v súčasnosti vo veľmi zlom stave, viaceré náhrobné kamene sú popadané alebo poškodené, nečitateľné sú i niektoré nápisy v hebrejčine. Celkovo je na cintoríne približne 30 hrobov, najstarší pochádza z prvej polovice 19. storočia.



V Jelšave v minulosti žila početná skupina Židov, v medzivojnových rokoch ich v meste bolo vyše 200. Počas druhej svetovej vojny boli odvedení do koncentračných táborov. „Približne 50 preživších sa vrátilo, ale keďže mali predaný a rozkradnutý majetok, odišli do celého sveta, hlavne do Izraela,“ priblížil pre TASR Gonos.



Dušan Gonos, ktorý sa stará aj o mestský cintorín, začal svojpomocne čistiť i náhrobky na židovskom cintoríne. Komunikuje tiež s viacerými Izraelčanmi, oslovil aj rôzne židovské komunity a organizácie. Vďaka tomu sa mu sprostredkovane podarilo kontaktovať i potomkov niektorých Jelšavčanov, ktorí sa odsťahovali do Izraela. „Mojou snahou je dať tento cintorín do poriadku, dať mu úctu, takú, aká patrí pietnemu miestu. V prvom rade by bolo treba urobiť nové oplotenie,“ skonštatoval Gonos s tým, že následne by bolo potrebné obnoviť a opraviť jednotlivé náhrobky.



Iniciatívu Gonosa víta i miestna samospráva. Mesto chce byť pri snahe o obnovu cintorína nápomocné, v tomto smere komunikuje aj so zástupcami židovskej náboženskej obce. „Momentálne už druhý rok zbierame aj údaje o histórii Židov v Jelšave a chceme to knižne vydať,“ povedal pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.