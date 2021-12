V Jelšave chcú vybudovať Coburgov náučný a cyklistický chodník

Jelšava 8. decembra (TASR) – Vybudovanie Coburgovho náučného a cyklistického chodníka je aktuálnym projektom mesta Jelšava v okrese Revúca v oblasti rozvoja turizmu v regióne. Náučný cyklochodník s dĺžkou viac ako 8 kilometrov chce samospráva vybudovať s pomocou finančnej dotácie. TASR o tom informoval primátor mesta Milan Kolesár.



"Ide o mestskú cyklotrasu od lokality Hrádok smerom do pamiatkovej zóny mesta. Ďalej bude pokračovať po starej mestskej ceste na Teplú vodu smerom na obec Lubeník. Cesta by mala byť spevnená a potiahnutá asfaltovým povrchom," priblížil Kolesár. Ako dodal, náučný cyklochodník by sa mal napájať na kostrovú sieť cyklotrás Banskobystrického samosprávneho kraja. Tá je síce stále v štádiu plánov a štúdií, primátor však verí, že sa bude v budúcnosti realizovať.



Coburgov náučný a cyklistický chodník chce mesto Jelšava budovať v dvoch etapách. Trasa by mala mať prevýšenie približne 300 metrov, nachádzať by sa na nej mali informačné tabule, oddychové miesta či nabíjacia stanica na elektrobicykle. Samospráva verí, že okrem domácich obyvateľov by dokázala prilákať i cyklistov z iných regiónov.



Výstavba náučného cyklochodníka by mala podľa odhadov stáť približne 385.000 eur, samospráva plánuje na realizáciu projektu požiadať o finančnú dotáciu. V prípade schválenia žiadosti o finančné prostriedky z výzvy IROP by sa vybudovanie Coburgovho náučného a cyklistického chodníka malo realizovať v roku 2023.