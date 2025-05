V Jelšave je niekoľko vojnových hrobov, stará sa o ne mesto

Jelšava 4. mája (TASR) - V meste Jelšava v okrese Revúca sa dodnes zachovala takmer desiatka vojnových hrobov z obdobia druhej svetovej vojny. Hroby sa nachádzajú v staršej časti miestneho cintorína, o ich úpravu a údržbu sa pravidelne stará samospráva. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Na jelšavskom cintoríne sa nachádza vyše 40 vojnových hrobov, z toho deväť z obdobia druhej svetovej vojny. Je medzi nimi päť vojenských hrobov, jeden hrob neznámeho vojaka i jeden hrob neznámeho partizána. Všetky hroby sú zapísané medzi pamätihodnosti mesta, o ich údržbu sa stará samospráva.



„O tieto hroby sa staráme cez svoje prostriedky i za pomoci financií štátu, ktoré pravidelne žiadame na ich úpravu a údržbu. S pomocou aktivačných pracovníkov či správcu cintorína sa čistia od burín a umývajú od prachu. Investovali sme aj do rekonštrukcie písmen na náhrobkoch, aby bolo viditeľné, kto tam je pochovaný,“ priblížil primátor.



Osobitnú pozornosť samospráva hrobom venuje v období sviatku Všetkých svätých. Mesto každoročne hroby jednoducho ozdobí a pri každom zapáli sviečku. „Týmto ľuďom už nemá kto prísť na hrob. Snažíme sa, aby to bolo pietne miesto a dôstojné miesto posledného odpočinku týchto vojakov,“ vysvetlil Kolesár.



Mesto Jelšava patrilo počas druhej svetovej vojny Maďarskému kráľovstvu, Česko-Slovensko sa ho spolu s ďalšími územiami na juhu Slovenska muselo vzdať v roku 1938 v dôsledku Viedenskej arbitráže. Počas vojny sa tak v meste pohybovali nemecké i maďarské jednotky. K oslobodeniu mesta rumunskými a sovietskymi jednotkami došlo v januári 1945.



„Oslobodzovanie mesta Jelšava sa začalo 13. januára, ťažké boje trvali sedem dní. Počas oslobodenia padlo 30 občanov, 12 boli zranení,“ priblížil pre TASR mestský poslanec a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Jelšave Karol Szabo s tým, že Nemci pri ústupe v meste zničili železničný i cestný most.



Významnou osobnosťou spojenou s obdobím druhej svetovej vojny a mestom Jelšava je i Ladislav Remete. Evanjelický farár v meste pôsobil od roku 1939, partizánom poskytoval dôležité informácie a správy o pohybe fašistických vojsk a aktuálnom dianí. Na miestnom cintoríne sa však jeho hrob nenachádza. Po zatknutí koncom roka 1944 bol následne zavraždený vo vápenke v Nemeckej. V jelšavskom evanjelickom kostole na jeho počesť v minulosti osadili pamätnú dosku.