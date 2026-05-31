< sekcia Regióny
V Jelšave končia občianske hliadky, ovplyvní to fungovanie MsP
Občianske hliadky, ktoré tvorili najmä obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity, majú v Jelšave dlhoročnú tradíciu.
Autor TASR
Jelšava 31. mája (TASR) - V Jelšave v okrese Revúca sa v júni nateraz končí projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Takzvané občianske hliadky v meste cez rôzne projekty fungovali takmer dve desaťročia a podľa radnice výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti. Štát však doposiaľ nepripravil novú výzvu na pokračovanie projektu, v Jelšave tak budú bez občianskych hliadok v uliciach ďalej hliadkovať len traja mestskí policajti.
Občianske hliadky, ktoré tvorili najmä obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity, majú v Jelšave dlhoročnú tradíciu. Samospráva naposledy získala na ich fungovanie približne 500.000 eur, v ostatných dvoch rokoch zamestnali 12 členov MOaPS. „Očakávali sme, že štát do tejto doby nejako dorieši situáciu, aby mohol projekt plynulo pokračovať. Ideme do letnej sezóny, keď sú deti na prázdninách, aj do turistickej sezóny, keď sa v pamiatkovej zóne pohybuje viac návštevníkov,“ skonštatoval pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Jelšavská samospráva považuje projekt občianskych hliadok dlhodobo za mimoriadne prínosný. Členovia hliadok dohliadajú na verejný poriadok, ale pomáhajú aj pri vyhľadávaní čiernych skládok či organizácii rôznych podujatí. V teréne úzko spolupracovali s mestskými policajtmi.
„Mestská polícia, ktorá má troch členov, asi ťažko obsiahne to, čo bolo doteraz v jej činnosti a harmonograme práce. Náčelník spracoval nový rozpis služieb, kde aj on bude musieť byť v určitých dňoch v teréne. Veľmi ťažko sa nám bude bez MOaPS fungovať, vždy to bude len jeden policajt v teréne, čo je dosť veľký problém,“ poznamenal primátor.
Občianske hliadky podľa radnice za roky fungovania prispeli k zvýšeniu bezpečnosti v Jelšave, a to najmä v centre a pamiatkovej zóne. To, či sa situácia v uliciach bez fungovania hliadok zmení, je podľa primátora otázne. Mesto sa v minulosti zaoberalo aj myšlienkou posilnenia mestskej polície bývalými členmi občianskych hliadok, problémom je však finančná situácia v samosprávach. Radnica nemá v rozpočte dostatok financií na prijímanie nových mestských policajtov, dôvodom má byť aj vplyv konsolidácie. „Nepustia nás peniaze. Momentálne nemáme ani na žiadne investičné akcie, rezervný fond je prázdny,“ zhrnul Kolesár.
Ďalšie fungovanie takzvaných občianskych hliadok v uplynulých mesiacoch žiadali viaceré mestá a obce, na pomoc pri zachovaní projektu opakovane vyzývalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško v marci avizoval, že občianske hliadky budú pokračovať a chce, aby bola pomoc adresnejšia. Na stredajšom (27. 5.) rokovaní vlády v obci Haniska v okrese Košice-okolie vláda splnomocnenca poverila úlohou vyhlásiť výzvu zameranú na občianske hliadky do konca júla.
Občianske hliadky, ktoré tvorili najmä obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity, majú v Jelšave dlhoročnú tradíciu. Samospráva naposledy získala na ich fungovanie približne 500.000 eur, v ostatných dvoch rokoch zamestnali 12 členov MOaPS. „Očakávali sme, že štát do tejto doby nejako dorieši situáciu, aby mohol projekt plynulo pokračovať. Ideme do letnej sezóny, keď sú deti na prázdninách, aj do turistickej sezóny, keď sa v pamiatkovej zóne pohybuje viac návštevníkov,“ skonštatoval pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Jelšavská samospráva považuje projekt občianskych hliadok dlhodobo za mimoriadne prínosný. Členovia hliadok dohliadajú na verejný poriadok, ale pomáhajú aj pri vyhľadávaní čiernych skládok či organizácii rôznych podujatí. V teréne úzko spolupracovali s mestskými policajtmi.
„Mestská polícia, ktorá má troch členov, asi ťažko obsiahne to, čo bolo doteraz v jej činnosti a harmonograme práce. Náčelník spracoval nový rozpis služieb, kde aj on bude musieť byť v určitých dňoch v teréne. Veľmi ťažko sa nám bude bez MOaPS fungovať, vždy to bude len jeden policajt v teréne, čo je dosť veľký problém,“ poznamenal primátor.
Občianske hliadky podľa radnice za roky fungovania prispeli k zvýšeniu bezpečnosti v Jelšave, a to najmä v centre a pamiatkovej zóne. To, či sa situácia v uliciach bez fungovania hliadok zmení, je podľa primátora otázne. Mesto sa v minulosti zaoberalo aj myšlienkou posilnenia mestskej polície bývalými členmi občianskych hliadok, problémom je však finančná situácia v samosprávach. Radnica nemá v rozpočte dostatok financií na prijímanie nových mestských policajtov, dôvodom má byť aj vplyv konsolidácie. „Nepustia nás peniaze. Momentálne nemáme ani na žiadne investičné akcie, rezervný fond je prázdny,“ zhrnul Kolesár.
Ďalšie fungovanie takzvaných občianskych hliadok v uplynulých mesiacoch žiadali viaceré mestá a obce, na pomoc pri zachovaní projektu opakovane vyzývalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško v marci avizoval, že občianske hliadky budú pokračovať a chce, aby bola pomoc adresnejšia. Na stredajšom (27. 5.) rokovaní vlády v obci Haniska v okrese Košice-okolie vláda splnomocnenca poverila úlohou vyhlásiť výzvu zameranú na občianske hliadky do konca júla.