V Jelšave pribudol nový infobod, predstaví atraktívne miesta v okolí
Nový infobod v Jelšave pribudol pri samosprávou prevádzkovanom bistre v pamiatkovej zóne mesta.
Autor TASR
Jelšava 31. augusta (TASR) - V Jelšave v okrese Revúca pribudol nový infobod, ktorý návštevníkom predstaví atraktívne miesta v meste i okolí. Informačná stena má aj interaktívne prvky a symbolicky odkazuje na železiarsku históriu regiónu. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer.
Nový infobod v Jelšave pribudol pri samosprávou prevádzkovanom bistre v pamiatkovej zóne mesta. „Zámerom bolo priniesť obyvateľom i turistom nové miesto, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou ich spoznávania mesta a jeho okolia. Veríme, že takto posilnená infraštruktúra zatraktívni Jelšavu, podporí návštevnosť, čo prispeje k rozvoju ekonomickej aktivity miestnych,“ uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Jelšavský infobod tvorí informačná stena z ocele, ktorá symbolicky odkazuje na bohatú železiarsku históriu Gemera. Do steny vysokej viac ako dva metre a dlhej takmer osem metrov je vyrezaná ilustratívna mapa hlavných atraktivít mesta a jeho okolia, jednotlivé lokality sú znázornené vo forme umeleckých ikonických vyobrazení. Informačná stena ponúka aj interaktívne prvky v podobe QR kódov, celý priestor bol navyše navrhnutý ako vizuálne atraktívny fotopoint.
Na novom informačnom bode v Jelšave pracovali architekti spolu s odborníkmi z viacerých oblastí. Projekt sumou 9000 eur podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. „Pre návštevníkov je dôležité, aby na jednom mieste našli rôznorodú ponuku zážitkov, od prírody, cez históriu až po moderné formy trávenia voľného času. Jelšava sa tak stáva ešte výraznejším bodom na turistickej mape regiónu,“ skonštatoval riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
