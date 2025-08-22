< sekcia Regióny
V Jelšave sa koná 11. ročník Kaštieľneho dňa
Kaštieľny deň v Jelšave sa začne o 16.00 h výstrelom z dela, aktuálny ročník podujatia je tematicky venovaný významnej historickej udalosti regiónu.
Autor TASR
Jelšava 22. augusta (TASR) - V meste Jelšava v okrese Revúca sa v piatok popoludní koná v poradí už 11. ročník Kaštieľneho dňa. V priestoroch historického kaštieľa si tento rok pripomenú aj tragickú smrť šľachtica Juraja Széchyho, pripravený bude i sprievodný a kultúrny program. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Kaštieľny deň v Jelšave sa začne o 16.00 h výstrelom z dela, aktuálny ročník podujatia je tematicky venovaný významnej historickej udalosti regiónu. „Tento rok si pripomíname 400. výročie úmrtia Juraja Széchyho, majiteľa muránskeho panstva a zároveň jelšavského kaštieľa, ktorý tragicky zahynul. Vybrali sme si to ako podklad pre vystúpenie skupiny Fringia, ktorá sa zaoberá historickými udalosťami,“ priblížil Kolesár s tým, že návštevníci sa dozvedia viac o živote i smrti šľachtica a vidieť budú môcť aj rekonštrukciu jeho pohrebu.
V Coburgovskom kaštieli sa v rámci podujatia uskutoční aj oceňovanie ľudí, ktorí finančne prispeli na renováciu okien národnej kultúrnej pamiatky. Pre návštevníkov sú pripravené i prehliadky kaštieľa, vystúpenie sokoliarov, koncert dobovej hudby, bubnová a ohňová šou, večerná hudobná zábava a občerstvenie. „Poľovníci budú ponúkať poľovnícky guľáš a nebudú chýbať ani tradičné gemerské guľky,“ dodal primátor.
Kaštieľny deň v Jelšave sa koná pravidelne od roku 2015, návštevnosť sa pohybuje od 1000 do 1500 ľudí. Najväčšiu účasť, a to vyše 1800 návštevníkov, zaznamenali počas prvého ročníka podujatia, keď bol jelšavský kaštieľ otvorený pre verejnosť prvýkrát po niekoľkých desaťročiach.
