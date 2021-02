V Jelšave v nedeľu otestovali 495 ľudí, pozitivita bola 4,65 percenta

Jelšava 1. februára (TASR) – Dovedna 495 ľudí otestovali odberné tímy na ochorenie COVID-19 počas nedele (31. 1.) v Jelšave v okrese Revúca. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Milan Kolesár s tým, že pozitívnych bolo 23 osôb, čo znamená pozitivitu na úrovni 4,65 percenta.



„Po prvom dni druhého kola testovania v Jelšave konštatujeme, že v našom meste nákaza vrcholí. Je to situácia, keď zľahčovanie, benevolencia a nedodržiavanie opatrení už iste nie je namieste,“ zdôraznil primátor.



Zároveň podotkol, že nie je možné, aby osoby, ktoré boli pozitívne otestované v prvom kole skríningového testovania, nedodržiavali karanténu, chodili sa opakovane testovať a orgány, ktoré to majú kontrolovať, voči nim nevyvodili dôsledky. „Takto sa situácia nezlepší, ani keby sme sa testovali každý deň,“ dodal.



V Jelšave pokračuje druhé kolo skríningového testovania aj v pondelok a utorok 2. februára. Počas prvého kola celoplošného skríningového testovania od 18. do 26. januára dosiahla pozitivita testov v Revúckom okrese podiel 2,23 percenta, takže okres sa z hľadiska pandemickej situácie zaradil medzi „horšie“. V samotnej Jelšave bola pozitivita 2,92 percenta.