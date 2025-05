V Jenkovciach budujú kryté javisko, získali naň dotáciu 124.000 eur

Jenkovce 19. mája (TASR) - V obci Jenkovce v okrese Sobrance budujú kryté javisko. Slúžiť má na kultúrne a spoločenské podujatia, ale do budúcna aj na farmárske trhy, burzy a komunitné stretnutia. Na projekt získala obec dotáciu vo výške 124.000 eur od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ako uviedol pre TASR uviedol starosta obce Jaroslav André, aktuálne prebiehajú stavebné práce podľa harmonogramu.



„Ukončili sme betonáž stĺpov čelnej a zadnej steny a pripravujeme priestor na podlahu. Následne príde na rad strecha. Na tú sa objednávajú špeciálne väzníky, ktoré zabezpečuje dodávateľ zo zahraničia, keďže ide o unikátne architektonické riešenie,“ priblížil s tým, že stavba by mala byť hotová do konca roka.



Cieľom projektu je vytvoriť trvalú infraštruktúru na miestne podujatia. „Na javisku chceme organizovať naše tradičné akcie ako Deň detí, Deň otcov, a najmä rockový festival, ktorý tento rok oslávi 10. ročník. Verím, že ho v auguste už stihneme otvoriť slávnostne práve na novom javisku,“ dodal starosta.



Okrem kultúrnych aktivít obec plánuje areál parku rozšíriť o komunitné podujatia. „Chceme zorganizovať farmárske trhy, burzy chovateľov či stretnutia záhradkárov. Záujem o lokálne produkty stúpa, a preto by sme chceli vytvoriť priestor aj pre miestnych farmárov a remeselníkov,“ doplnil s tým, že ide o vhodnú lokalitu aj vďaka vybudovanému parkovaniu a dobrej organizácii vstupov.