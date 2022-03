V Jenkovciach prichýlili utečencov v domoch i na fare

Jenkovce 3. marca (TASR) – V Jenkovciach v okrese Sobrance už prichýlili viacerých utečencov z Ukrajiny. Útočište nachádzajú u samotných obyvateľov obce či na fare. Pre TASR to povedal farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana Uhorského v Jenkovciach Marián Kašaj s tým, že v ich priestoroch sa od nedele (27. 2.) do stredajšieho (2. 3.) popoludnia vystriedalo okolo 20 ľudí. Niektoré deti utečencov navštívili aj tunajšiu materskú školu (MŠ).



„Prišla k nám aj mladá rodinka Nigérijčanov. Volali svojim kamarátom a zvažovali, kam pôjdu ďalej. Z Nigérie prišli na Ukrajinu, keďže hľadali lepší spôsob bývania. V Kyjeve podnikali - mali reštauráciu. Teraz je tam však situácia neistá,“ spresnil.



Na fare evidovali aj utečencov z Odesy, viaceré matky s deťmi či mladé dievča, ktorého rodina zostala na Ukrajine. Prišla k nim aj rodina, ktorej sa pokazilo auto a čakali, kým ho opravia. „Matky s deťmi prichádzajú aj cez noc, koľkokrát som večer prišiel na hranicu, vždy bola potreba niekoho ubytovať. Aj o 22.00 h večer som volal jednej ochotnej rodine, ktorá následne prijala šiestich ľudí,“ povedal s tým, že strechu nad hlavou ponúkajú utečencom v obci viacerí veriaci. Priestor na oddych podľa Kašaja potrebujú aj dobrovoľníci.



Tvrdí, že je prospešné mať osobnú skúsenosť s pocestnými. „Čím ďalej od hranice, tým sa to ľudí akoby menej dotýkalo. Utečenci len potrebujú mať pocit bezpečia, dôverovať niekomu,“ dodal.



Starosta obce Jaroslav André doplnil, že utečenci sa tu zdržiavajú len na nevyhnutnú dobu. „Prichádzajú unavení, vystrašení. Oddýchnu si tu pár hodín alebo dva – tri dni. Chcú ísť preč, boja sa, že to ide za nimi, nechcú sa zdržiavať. Sú však neskutočne vďační za pomoc,“ skonštatoval.



Podľa jeho slov niekoľko detí utečencov z Ukrajiny navštívilo aj MŠ. „Prišli sa pohrať, pohojdali sa na hojdačkách, pobehali po preliezačkách. Dali sme im aj nejaké hračky, sladkosti,“ spresnil tiež, že je to náročné zorganizovať najmä z dôvodu epidemiologickej situácie okolo nového koronavírusu.



Starosta obce, ktorá je od ukrajinských hraníc vzdialená približne sedem kilometrov, zároveň vyzdvihol ochotu obyvateľov. Okrem iného sa zapájajú aj do zbierky humanitárnej pomoci vyhlásenej obcou. Realizujú ju v priestoroch fary Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jenkovciach.



V nevyhnutnom prípade je obec schopná poskytnúť utečencom ako útočisko kultúrny dom, v súčasnosti sa tam však ešte vykonávajú práce súvisiace s jeho rekonštrukciou.



Čo sa týka samotnej nálady v Jenkovciach, nie je podľa starostu úplne pokojná a ľudia sa obávajú vojnového konfliktu. V obci evidujú aj zvýšený pohyb áut. „Pre ten kvázi pocit bezpečia, ale aj preto, že občas utečenci prichádzajú k ľuďom, s ktorými sa dohodli, aj v neskorých hodinách, nechávame v obci zapnuté verejné osvetlenie celú noc,“ doplnil.