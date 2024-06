V Jenkovciach znie počas volieb hudba, záujem o voľby je zatiaľ nízky

Na Slovensku sa v sobotu 8. júna 2024 začali v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu. Občania budú voliť 15 europoslancov z 22 politických strán a jednej koalície. Na snímke starosta obce Jenkovce Jaroslav André hádže do urny svoj hlas počas hlasovania vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome v obci Jenkovce, v okrese Sobrance pri hraniciach s Ukrajinou 8. júna 2024 počas volieb do Európskeho parlamentu 2024.