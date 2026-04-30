V. Judák požehnal stavbu nového kostola v Horných Obdokovciach
Základný kameň nového farského kostola osobne požehnal pápež Lev XIV. pri generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne 8. apríla.
Horné Obdokovce 30. apríla (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal v Horných Obdokovciach (okres Topoľčany) pozemok na stavbu nového farského kostola. Ako informoval biskupský úrad, základný kameň nového farského kostola Nanebovzatia Panny Márie bol položený 25. apríla.
Základný kameň nového farského kostola osobne požehnal pápež Lev XIV. pri generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne 8. apríla. „Zároveň podpísal pamätnú listinu s textom požehnania kostola i veriacich v slovenskom i v talianskom jazyku,“ pripomenul Biskupský úrad v Nitre.
Aktuálne čakajú všetky podklady k stavebnému povoleniu na schválenie príslušným stavebným úradom. „Medzitým boli oslovené štyri stavebné firmy, ktoré pripravia cenové ponuky. Na základe nich sa vyberie jedna z nich za zhotoviteľa. Následne sa reálne začnú stavebné práce,“ doplnilo biskupstvo.
Základný kameň nového farského kostola osobne požehnal pápež Lev XIV. pri generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne 8. apríla. „Zároveň podpísal pamätnú listinu s textom požehnania kostola i veriacich v slovenskom i v talianskom jazyku,“ pripomenul Biskupský úrad v Nitre.
Aktuálne čakajú všetky podklady k stavebnému povoleniu na schválenie príslušným stavebným úradom. „Medzitým boli oslovené štyri stavebné firmy, ktoré pripravia cenové ponuky. Na základe nich sa vyberie jedna z nich za zhotoviteľa. Následne sa reálne začnú stavebné práce,“ doplnilo biskupstvo.