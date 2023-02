V júli by mali otvoriť rímske kúpele v Brusne

Brusno 6. februára (TASR) – Rozšírené služby nielen pre vlastných klientov, ale aj pre verejnosť, prinesú začiatkom leta nové priestory Kúpeľov Brusno v okrese Banská Bystrica. Počas pandémie tam začali budovať rímske kúpele, ktoré prinesú hneď niekoľko bazénov vrátane 25-metrového a saunový svet s deviatimi saunami. Pre TASR to uviedla generálna riaditeľka kúpeľov Pavlína Filipi.



"Saunový svet je už hotový, v júli by sa mali pridať aj bazény, čím budú kúpele pripravené na otvorenie," uviedla. Kapacita nového areálu by mala dosiahnuť až 1000 miest.



Kúpele, ktoré pred tromi rokmi v konkurze kúpili české Lázně Darkov, zároveň rekonštruujú pôvodný hotel Kamila, ktorý premenovali na Brusnianku. Tam by malo vzniknúť nových 170 lôžok. Okrem toho je v rekonštrukcii aj minerálny vrt Ďumbier.



Vedenie kúpeľov pracuje aj na tom, aby po vlaňajšom zisku onkologických indikácií získali aj indikáciu dýchacích kúpeľov. Z tohto dôvodu si nechali v areáli nainštalovať meraciu stanicu. Podľa Filipi prvé výsledky ukazujú, že je tam porovnateľné ovzdušie ako v tatranských Vyšných Hágoch.



Ako ďalej uviedla, predchádzajúce pandemické roky boli pre Kúpele Brusno, podobne ako pre väčšinu slovenských kúpeľov, ťažké. Po tom, ako ich kúpili Lázně Darkov, sa museli navyše vyrovnať s množstvom papierovej byrokracie a vydobyť si opäť miesto na trhu.



Medzitým odkúpili pozemky od obce Brusno, aby mohli dobudovať plánované rímske kúpele. Stavba tejto časti kúpeľov bude podľa generálnej riaditeľky stáť v rozmedzí od 7 do 10 miliónov eur, a to podľa cien materiálov, ktoré na tento projekt ešte pôjdu.



Čo sa týka klientely, Filipi sa domnieva, že aj keď tomu súčasnosť nenasvedčuje, platby od poisťovní pre tých, ktorí to potrebujú, sa budú musieť zvýšiť. "Kompetentní musia pochopiť, že slovenské kúpeľníctvo je strategický produkt nielen pre klientov zo zahraničia, ale aj pre vlastných občanov," pripomenula.