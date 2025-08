V júli chodila do materských škôl v Košiciach takmer tretina detí

Košice 4. augusta (TASR) - Celkový záujem o materské školy (MŠ) počas tohtoročných letných prázdnin je zhruba rovnaký ako vlani. Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice s tým, že v júli sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v jeho MŠ zapojilo 1803 detí. Počas uplynulého školského roka navštevovalo 56 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 5630 detí.



Najväčší záujem zaznamenala MŠ Palárikova 22. Uplynulý mesiac ju navštevovalo 126 detí. Väčšina bola z ich škôlky, no niekoľko detí mali aj z MŠ Oštepová a ďalších škôlok z mestskej časti Juh, ktoré boli v tom čase zatvorené. „Rodičia sa nás už na úvodnom rodičovskom združení pýtajú, aký je harmonogram organizácie školského roka, aby vedeli, kedy si majú naplánovať dovolenky. Čísla sú podobné každý rok, vždy je to okolo tých plus-mínus 130 detí, ktoré k nám chodia v júli alebo auguste, podľa toho, kedy sme v prevádzke. Keď je to možné, snažíme sa, aby deti boli so svojimi spolužiakmi a učiteľkami, na ktoré sú zvyknuté,“ povedala riaditeľka MŠ Eva Chovancová.



Na august zapísali rodičia do škôlok 1361 detí. Magistrát očakáva, že najviac ich príde posledný prázdninový týždeň, keďže od 25. do 28. augusta budú v prevádzke takmer všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



Aj tohtoročný harmonogram otvorených, respektíve zatvorených MŠ počas letných prázdnin je zverejnený na webe mesta. Zväčša platí, že MŠ vo veľkých mestských častiach je otvorená vždy jeden prázdninový mesiac. V malých mestských častiach sú škôlky v prevádzke dva alebo tri týždne.



„Deti z MŠ s prerušenou prevádzkou majú možnosť navštevovať niektorú z iných škôlok v okolí. Vždy je totiž v danej lokalite otvorená aspoň jedna. V strede prázdnin sa vystriedajú, aby si ich zamestnanci oddýchli a mohli sa v nich uskutočniť nevyhnutné opravy alebo hygienické maľby a pripraviť na nový školský rok,“ doplnila viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová.