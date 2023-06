Vo Zvolene začnú s obnovou prahu pre spomalenie na Kozáčekovej ulici

Zvolen 29. júna (TASR) - Mesto Zvolen obnoví prah pre spomalenie Kozáčekovej, na ktorom je priechod pre chodcov smerom na Trhovú ulicu. Práce naplánovali od začiatku júla a ukončené by mali byť do konca augusta. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Ako ďalej uviedol, dlažbu, ktorá bola doteraz položená na prahu, nahradia 25 centimetrov hrubou vrstvou červeného betónu. Ten by mal podľa hovorcu nápor váhy autobusov a osobných áut vydržať dlhšie v porovnaní s doterajšou dlažbou. Podotkol, že oprava bude v dvoch etapách. "V prvej budú pracovať v smere jazdy z pravej časti stavebného prahu spoločne s autobusovým zálivom. Druhá etapa opráv bude v ľavej časti prahu," povedal vedúci odboru dopravy mesta Pavel Brťka.



Svatuška priblížil, že pre letné obdobie sa mesto rozhodlo pre nižšiu frekvenciu autobusovej dopravy, ktorá v tomto úseku jazdí počas dňa nepretržite. "V období letných školských prázdnin sú spoje mestskej hromadnej dopravy o niečo menej frekventované, preto je práve leto ideálnou príležitosťou na túto rozsiahlu opravu," zdôraznil Brťka.



Pre obnovu cesty budú v meste zmeny v organizácii dopravy. Bude to napríklad obmedzenie parkovania v stredovom páse. Súvisí s ňou aj presmerovanie zásobovania prevádzok na tržnici cez Námestie SNP smerom od divadla. Presmerujú aj niektoré linky autobusov mestskej hromadnej dopravy. Hovorca spomenul, že premiestnia aj autobusové zastávky, ktoré na mieste zvýraznia označenia s vypísanými spojmi.