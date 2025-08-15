< sekcia Regióny
V júli zasahovali hasiči v Žilinskom kraji pri 69 požiaroch
Celkovo na Slovensku vzniklo v júli 946 požiarov a hasiči v Žilinskom kraji evidovali najmenej požiarov zo všetkých ôsmich krajov.
Autor TASR
Žilina 15. augusta (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali v júli pri 69 požiaroch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.
Celkovo na Slovensku vzniklo v júli 946 požiarov a hasiči v Žilinskom kraji evidovali najmenej požiarov zo všetkých ôsmich krajov. „Pri júlových požiaroch sa zranilo päť osôb. Priama vzniknutá škoda dosiahla 511.000 eur,“ uviedlo žilinské krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že najviac požiarov (16) likvidovali hasiči v okrese Žilina. O päť požiarov menej zaznamenali v okrese Martin a deväť požiarov vypuklo v okrese Liptovský Mikuláš.
Celkovo na Slovensku vzniklo v júli 946 požiarov a hasiči v Žilinskom kraji evidovali najmenej požiarov zo všetkých ôsmich krajov. „Pri júlových požiaroch sa zranilo päť osôb. Priama vzniknutá škoda dosiahla 511.000 eur,“ uviedlo žilinské krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že najviac požiarov (16) likvidovali hasiči v okrese Žilina. O päť požiarov menej zaznamenali v okrese Martin a deväť požiarov vypuklo v okrese Liptovský Mikuláš.