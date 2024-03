V Justičnom paláci padla posledná klapka trileru Miki

Bratislava 25. marca (TASR) - V Justičnom paláci v Bratislave padla v nedeľu (24. 3.) posledná klapka trileru Miki. Vo filme o niekdajšom bossovi slovenského podsvetia Mikulášovi Černákovi, ktorý autenticky zachytáva Slovensko 90. rokov, účinkuje vyše 100 hercov a viac ako 1300 komparzistov. "Nerozpráva iba príbeh jedného človeka, ale ukazuje obraz celej doby," hovorí režisér Jakub Kroner.



Prvýkrát pracoval na filme, ktorého dej sa neodohráva v súčasnosti. "Vytvoriť uveriteľný svet 90. rokov pomocou masiek, kostýmov a lokácií a zároveň používať súčasné obrazové rozprávanie bolo pre mňa čosi nové a veľmi motivujúce," poznamenáva Kroner. "Mali sme aj obrovské množstvo postáv, ktoré som potreboval kvalitne obsadiť a herecky udržať v atmosfére filmu. Celkovo bola rozsiahlosť tohto projektu pre mňa veľkou výzvou," dodal režisér.



Uvedomuje si, že téma filmu vzbudzuje veľký záujem a už teraz je podrobovaná rôznym hodnoteniam. "Aj preto som cítil, že je veľmi dôležité, ako tento film urobíme. Nakrúcali sme rok a podmienky boli veľmi náročné, ale som v kreatívnom tíme skvelých ľudí a aj vďaka nim mám radosť z toho, ako sa nám to nakoniec podarilo."



Počas nakrúcania použili tvorcovia viac ako 200 dobových áut a 800 kostýmov. Scenár Mira Šifru je inšpirovaný skutočnými udalosťami a na obdobie po rozpade Československa poukazuje z pohľadu mafiánov. Filmový štáb nakrúcal na takmer 50 lokáciách a spolu s hercom Milanom Ondríkom, ktorý stvárňuje hlavnú postavu Mikiho, sa ocitol na patológii aj v známom bratislavskom erotickom salóne Kotva, v Kúpeľoch Sliač, šamorínskom kultúrnom dome, starej nemocnici v Podunajských Biskupiciach, na cintoríne v Telgárte, v kostole v Győri, vo väzení v Znojme či v Justičnom paláci.



Ondrík sa podľa režiséra dokázal do hlavnej postavy prevteliť nielen vonkajším, ale aj silným vnútorným uchopením charakteru. "Z môjho pohľadu bolo dôležité, že mal možnosť osobne sa s Mikulášom Černákom stretnúť. Nie preto, aby ho nejakým spôsobom imitoval, ale aby vytvoril postavu, ktorej charakteru rozumie a ktorá má svoju hĺbku a ukotvenie v čase," vysvetľuje Kroner. Podčiarkuje, že film nerozpráva iba príbeh jedného človeka, ale ukazuje obraz celej doby.



Film Miki vzniká v koprodukcii slovenských spoločností PubRes, Regia Civitas Productions a českej Europeana Production. Do distribúcie ho prinesie spoločnosť CinemArt 15. augusta.