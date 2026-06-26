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V južných okresoch pribudli dopravné značky, ktoré sú v dvoch jazykoch
Na cestách druhej a tretej triedy, ktoré má Banskobystrický kraj vo svojej správe, ich bude spolu 99.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. júna (TASR) - V južných okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pribudli nové smerové dopravné značky, ktoré sú v dvoch jazykoch. O ich inštalácii v slovenskom a maďarskom jazyku v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš a Lučenec informoval v piatok v obci Rimavská Seč predseda BBSK Ondrej Lunter.
Na cestách druhej a tretej triedy, ktoré má kraj vo svojej správe, ich bude spolu 99. Doteraz osadili 96 z nich, zvyšné tri pribudnú do konca júna. Kraj pripomína, že 52 nových smerových tabúľ je v okrese Rimavská Sobota, ďalších 22 v Revúckom okrese. Lučenecký ich má 13 a Veľkokrtíšsky okres 12. Celková hodnota výmeny predstavuje 47.806 eur bez DPH.
BBSK objasňuje, že množstvo dopravných značiek na cestách druhej a tretej triedy v rámci kraja nie je v dobrom stave a bude potrebné ich postupne vymeniť. Osádzanie dvojjazyčných tabúľ je tak podľa neho súčasťou tejto obnovy.
Projekt vznikol z iniciatívy banskobystrického krajského poslaneckého klubu Aliancia a pripravili ho v spolupráci s Regionálnou správou ciest BBSK, ktorá nové dopravné značenie v uplynulých týždňoch osádzala.
Dvojjazyčné smerové tabule, v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, môžu byť umiestnené v katastri obcí, kde národnostná menšina tvorí najmenej 15 percent obyvateľstva. „Projekt tak vychádza z možnosti, ktorú samosprávnemu kraju poskytuje platná legislatíva Slovenskej republiky,“ reagoval BBSK.
Na cestách druhej a tretej triedy, ktoré má kraj vo svojej správe, ich bude spolu 99. Doteraz osadili 96 z nich, zvyšné tri pribudnú do konca júna. Kraj pripomína, že 52 nových smerových tabúľ je v okrese Rimavská Sobota, ďalších 22 v Revúckom okrese. Lučenecký ich má 13 a Veľkokrtíšsky okres 12. Celková hodnota výmeny predstavuje 47.806 eur bez DPH.
BBSK objasňuje, že množstvo dopravných značiek na cestách druhej a tretej triedy v rámci kraja nie je v dobrom stave a bude potrebné ich postupne vymeniť. Osádzanie dvojjazyčných tabúľ je tak podľa neho súčasťou tejto obnovy.
Projekt vznikol z iniciatívy banskobystrického krajského poslaneckého klubu Aliancia a pripravili ho v spolupráci s Regionálnou správou ciest BBSK, ktorá nové dopravné značenie v uplynulých týždňoch osádzala.
Dvojjazyčné smerové tabule, v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, môžu byť umiestnené v katastri obcí, kde národnostná menšina tvorí najmenej 15 percent obyvateľstva. „Projekt tak vychádza z možnosti, ktorú samosprávnemu kraju poskytuje platná legislatíva Slovenskej republiky,“ reagoval BBSK.