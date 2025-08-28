Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

V Kamennej Porube odhalili tabuľu na počesť Francúzov bojujúcich v SNP

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - OS SR

Francúzske veľvyslanectvo pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania venuje osobitnú pozornosť deportovaným Francúzom, núteným robotníkom, ktorí bojovali na Slovensku.

Autor TASR
Kamenná Poruba 28. augusta (TASR) - Na počesť Francúzov z Dubnice, ktorí bojovali v Rajeckej doline v rokoch 1944 až 1945 vo štvrtok v obci Kamenná Poruba v okrese Žilina slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Odhalil ju veľvyslanec Francúzska na Slovensku Nicolas Suran a predsedníčka Národného združenia pre pamiatku Francúzov deportovaných na nútené práce Nicole Godard, v sprievode vojenského atašé, plukovníka Stéphane Kaysera. TASR o tom informovala Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku.

Francúzske veľvyslanectvo pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) venuje osobitnú pozornosť deportovaným Francúzom, núteným robotníkom, ktorí bojovali na Slovensku s nasadením vlastného života po boku slovenských partizánov, najmä v SNP.

Tento rok si osobitne pripomenieme André Trézégueta, ktorý bol jedným zo stoviek tisícov mladých Francúzov, ktorí boli deportovaní do Nemecka alebo do krajín spojencov Tretej ríše v rámci povinného pracovného nasadenia,“ uviedla Sinčáková.

André Trézéguet bol spolu s ďalšími 494 Francúzmi preložený do podzemnej továrne Škodových zbrojárskych závodov v Dubnici nad Váhom. André bojoval takmer tri mesiace po boku slovenských partizánov. Prežil boje a 25. augusta 1945 sa opäť stretol so svojou rodinou. Jeho syn Jean-Pierre Trézéguet sa spolu so svojou manželkou a dvoma sestrami zúčastní na pietnych podujatiach.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb