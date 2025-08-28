< sekcia Regióny
V Kamennej Porube odhalili tabuľu na počesť Francúzov bojujúcich v SNP
Francúzske veľvyslanectvo pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania venuje osobitnú pozornosť deportovaným Francúzom, núteným robotníkom, ktorí bojovali na Slovensku.
Autor TASR
Kamenná Poruba 28. augusta (TASR) - Na počesť Francúzov z Dubnice, ktorí bojovali v Rajeckej doline v rokoch 1944 až 1945 vo štvrtok v obci Kamenná Poruba v okrese Žilina slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Odhalil ju veľvyslanec Francúzska na Slovensku Nicolas Suran a predsedníčka Národného združenia pre pamiatku Francúzov deportovaných na nútené práce Nicole Godard, v sprievode vojenského atašé, plukovníka Stéphane Kaysera. TASR o tom informovala Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku.
Francúzske veľvyslanectvo pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) venuje osobitnú pozornosť deportovaným Francúzom, núteným robotníkom, ktorí bojovali na Slovensku s nasadením vlastného života po boku slovenských partizánov, najmä v SNP.
„Tento rok si osobitne pripomenieme André Trézégueta, ktorý bol jedným zo stoviek tisícov mladých Francúzov, ktorí boli deportovaní do Nemecka alebo do krajín spojencov Tretej ríše v rámci povinného pracovného nasadenia,“ uviedla Sinčáková.
André Trézéguet bol spolu s ďalšími 494 Francúzmi preložený do podzemnej továrne Škodových zbrojárskych závodov v Dubnici nad Váhom. André bojoval takmer tri mesiace po boku slovenských partizánov. Prežil boje a 25. augusta 1945 sa opäť stretol so svojou rodinou. Jeho syn Jean-Pierre Trézéguet sa spolu so svojou manželkou a dvoma sestrami zúčastní na pietnych podujatiach.
Francúzske veľvyslanectvo pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) venuje osobitnú pozornosť deportovaným Francúzom, núteným robotníkom, ktorí bojovali na Slovensku s nasadením vlastného života po boku slovenských partizánov, najmä v SNP.
„Tento rok si osobitne pripomenieme André Trézégueta, ktorý bol jedným zo stoviek tisícov mladých Francúzov, ktorí boli deportovaní do Nemecka alebo do krajín spojencov Tretej ríše v rámci povinného pracovného nasadenia,“ uviedla Sinčáková.
André Trézéguet bol spolu s ďalšími 494 Francúzmi preložený do podzemnej továrne Škodových zbrojárskych závodov v Dubnici nad Váhom. André bojoval takmer tri mesiace po boku slovenských partizánov. Prežil boje a 25. augusta 1945 sa opäť stretol so svojou rodinou. Jeho syn Jean-Pierre Trézéguet sa spolu so svojou manželkou a dvoma sestrami zúčastní na pietnych podujatiach.