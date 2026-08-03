Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. august 2026Meniny má Jerguš
< sekcia Regióny

V Kamennej Porube poškodil postrek úrodu v záhradách

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR/Roman Hanc

Postrek bol vykonávaný v utorok 28. júla na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión a postihol hornú časť obce v smere od Rajca.

Autor TASR
Kamenná Poruba 3. augusta (TASR) - Minulotýždňový postrek na poli pri obci Kamenná Poruba (okres Rajec) spôsobil škody na úrode v záhradách niektorých rodinných domov. Ako pre TASR uviedol starosta obce Jaroslav Turanec, obyvateľov obce vyzval, aby nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad až do chvíle, kým odborníci z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) neposúdia škodlivosť postrekujúcej látky.

Upresnil, že postrek bol vykonávaný v utorok 28. júla na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión a postihol hornú časť obce v smere od Rajca. „Prvé reakcie od ľudí, ktorí pozorovali žlté škvrny na listoch, sme zaznamenali v sobotu podvečer. Pravdepodobne vietor spôsobil, že postrek zasiahol aj záhrady našich obyvateľov. Bezodkladne sme ich vyzvali, aby až do vyjadrenia nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad,“ poznamenal Turanec.

Doplnil, že v pondelok absolvoval stretnutie so zástupcami spoločnosti Agroregión, ktorí sa zaviazali k úhrade škody na úrode. „Poprosili sme občanov, aby doručili na obecný úrad informácie o tom, čo majú zasiahnuté a uviedli predbežnú škodu aj so svojím kontaktom. Údaje budú odovzdané zástupcom Agroregiónu,“ uviedol starosta s tým, že v utorok (4. 8.) by mali obec navštíviť pracovníci ÚKSÚP.
.

Neprehliadnite

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia

Mikloško: Radikalizácia medzi mladými narastá, spúšťačom je i samota

Grécky raj bez davov? Toto sú tie najkrajšie miesta Kefalónie

PREDANÓCYOVÁ: Vývoj nových unikátnych potravín trvá aj niekoľko rokov