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V Kamennej Porube poškodil postrek úrodu v záhradách
Postrek bol vykonávaný v utorok 28. júla na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión a postihol hornú časť obce v smere od Rajca.
Autor TASR
Kamenná Poruba 3. augusta (TASR) - Minulotýždňový postrek na poli pri obci Kamenná Poruba (okres Rajec) spôsobil škody na úrode v záhradách niektorých rodinných domov. Ako pre TASR uviedol starosta obce Jaroslav Turanec, obyvateľov obce vyzval, aby nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad až do chvíle, kým odborníci z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) neposúdia škodlivosť postrekujúcej látky.
Upresnil, že postrek bol vykonávaný v utorok 28. júla na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión a postihol hornú časť obce v smere od Rajca. „Prvé reakcie od ľudí, ktorí pozorovali žlté škvrny na listoch, sme zaznamenali v sobotu podvečer. Pravdepodobne vietor spôsobil, že postrek zasiahol aj záhrady našich obyvateľov. Bezodkladne sme ich vyzvali, aby až do vyjadrenia nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad,“ poznamenal Turanec.
Doplnil, že v pondelok absolvoval stretnutie so zástupcami spoločnosti Agroregión, ktorí sa zaviazali k úhrade škody na úrode. „Poprosili sme občanov, aby doručili na obecný úrad informácie o tom, čo majú zasiahnuté a uviedli predbežnú škodu aj so svojím kontaktom. Údaje budú odovzdané zástupcom Agroregiónu,“ uviedol starosta s tým, že v utorok (4. 8.) by mali obec navštíviť pracovníci ÚKSÚP.
Upresnil, že postrek bol vykonávaný v utorok 28. júla na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión a postihol hornú časť obce v smere od Rajca. „Prvé reakcie od ľudí, ktorí pozorovali žlté škvrny na listoch, sme zaznamenali v sobotu podvečer. Pravdepodobne vietor spôsobil, že postrek zasiahol aj záhrady našich obyvateľov. Bezodkladne sme ich vyzvali, aby až do vyjadrenia nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad,“ poznamenal Turanec.
Doplnil, že v pondelok absolvoval stretnutie so zástupcami spoločnosti Agroregión, ktorí sa zaviazali k úhrade škody na úrode. „Poprosili sme občanov, aby doručili na obecný úrad informácie o tom, čo majú zasiahnuté a uviedli predbežnú škodu aj so svojím kontaktom. Údaje budú odovzdané zástupcom Agroregiónu,“ uviedol starosta s tým, že v utorok (4. 8.) by mali obec navštíviť pracovníci ÚKSÚP.