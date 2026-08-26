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V kameňolome Nová Skalka vznikla nová turistická útulňa
Útulňa je ďalším krokom v postupnej revitalizácii kameňolomu Nová Skalka.
Autor TASR
Nitra 26. augusta (TASR) - V kameňolome Nová Skalka v Nitre vznikla nová turistická útulňa. Sprístupnená bude od 7. septembra a slúžiť bude širokej verejnosti. Útulňu sv. Františka vybudoval Zoborský skrášľovací spolok a Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a Biskupstvom Nitra, informoval Andrej Berkes, predseda predstavenstva NOCR.
Útulňa je ďalším krokom v postupnej revitalizácii kameňolomu Nová Skalka. V lokalite v minulosti pribudlo ohnisko, lavičky a ďalšie prvky drobnej infraštruktúry. Lokalita ponúka pokojné prírodné prostredie, výhľady na mesto a možnosti napojenia na turistické trasy v pohorí Zobor.
Nová útulňa sa nachádza na trase Cyrilometodskej cesty v nitrianskom regióne. Rozšíri zázemie pre turistov, pútnikov, cyklistov, rodiny aj ďalších návštevníkov, ktorí touto lokalitou prechádzajú. Jej cieľom je vytvoriť miesto, kde si návštevníci môžu oddýchnuť, načerpať sily a pokračovať vo svojej ceste.
Cyrilometodská cesta prepája miesta spojené s odkazom svätých Cyrila a Metoda a v Nitrianskom regióne ponúka návštevníkom možnosť objavovať historické, kultúrne aj duchovné dedičstvo územia.
Útulňa je ďalším krokom v postupnej revitalizácii kameňolomu Nová Skalka. V lokalite v minulosti pribudlo ohnisko, lavičky a ďalšie prvky drobnej infraštruktúry. Lokalita ponúka pokojné prírodné prostredie, výhľady na mesto a možnosti napojenia na turistické trasy v pohorí Zobor.
Nová útulňa sa nachádza na trase Cyrilometodskej cesty v nitrianskom regióne. Rozšíri zázemie pre turistov, pútnikov, cyklistov, rodiny aj ďalších návštevníkov, ktorí touto lokalitou prechádzajú. Jej cieľom je vytvoriť miesto, kde si návštevníci môžu oddýchnuť, načerpať sily a pokračovať vo svojej ceste.
Cyrilometodská cesta prepája miesta spojené s odkazom svätých Cyrila a Metoda a v Nitrianskom regióne ponúka návštevníkom možnosť objavovať historické, kultúrne aj duchovné dedičstvo územia.