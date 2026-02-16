< sekcia Regióny
V Kammerhofe bude počas prázdnin špeciálne rodinné sprevádzanie
Ako múzeum informovalo, deti s rodičmi môžu vďaka nemu zažiť neobyčajnú cestu do minulosti.
Autor TASR
Banská Štiavnica 16. februára (TASR) - V historických priestoroch banskoštiavnického Kammerhofu môžu deti počas jarných prázdnin spoznávať tajomstvá baníckeho remesla hravou a pútavou formou. Slovenské banské múzeum (SBM) pre ne totiž vo svojej expozícii Baníctvo na Slovensku pripravilo špeciálne rodinné sprevádzanie.
Ako múzeum informovalo, deti s rodičmi môžu vďaka nemu zažiť neobyčajnú cestu do minulosti. Stanú sa súčasťou príbehu, ktorý ich prenesie do čias, keď bola Banská Štiavnica centrom baníctva v Európe. Podujatie sa koná počas jarných prázdnin, vždy so začiatkom o 13.00 h v termínoch: 18., 21., a 27. februára a tiež 4. a 6. marca. Špeciálne rodinné sprevádzanie je vhodné pre deti od šesť rokov.
Ako múzeum informovalo, deti s rodičmi môžu vďaka nemu zažiť neobyčajnú cestu do minulosti. Stanú sa súčasťou príbehu, ktorý ich prenesie do čias, keď bola Banská Štiavnica centrom baníctva v Európe. Podujatie sa koná počas jarných prázdnin, vždy so začiatkom o 13.00 h v termínoch: 18., 21., a 27. februára a tiež 4. a 6. marca. Špeciálne rodinné sprevádzanie je vhodné pre deti od šesť rokov.