Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Regióny

V Kammerhofe bude počas prázdnin špeciálne rodinné sprevádzanie

.
Na snímke nádvorie Kammerhofu v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Ako múzeum informovalo, deti s rodičmi môžu vďaka nemu zažiť neobyčajnú cestu do minulosti.

Autor TASR
Banská Štiavnica 16. februára (TASR) - V historických priestoroch banskoštiavnického Kammerhofu môžu deti počas jarných prázdnin spoznávať tajomstvá baníckeho remesla hravou a pútavou formou. Slovenské banské múzeum (SBM) pre ne totiž vo svojej expozícii Baníctvo na Slovensku pripravilo špeciálne rodinné sprevádzanie.

Ako múzeum informovalo, deti s rodičmi môžu vďaka nemu zažiť neobyčajnú cestu do minulosti. Stanú sa súčasťou príbehu, ktorý ich prenesie do čias, keď bola Banská Štiavnica centrom baníctva v Európe. Podujatie sa koná počas jarných prázdnin, vždy so začiatkom o 13.00 h v termínoch: 18., 21., a 27. februára a tiež 4. a 6. marca. Špeciálne rodinné sprevádzanie je vhodné pre deti od šesť rokov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?