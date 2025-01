V Kammerhofe pripravili pre prázdninujúce deti rozprávku o baníkovi

Banská Štiavnica 31. januára (TASR) - Počas tohtoročných jarných prázdnin múzejníci v banskoštiavnickom Kammerhofe pripravili pre najmladších návštevníkov špeciálny program v podobe Rozprávky o baníkovi, ktorá v sebe spája zábavu so vzdelávaním.



"Zábavná 60-minútová aktivita umožní deťom hravou formou nazrieť do histórie baníctva v banskoštiavnickom regióne. Určite zaujme aj rodičov," informovala Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici.



Návštevníci sa vďake nej dozvedia, ako fungovalo baníctvo, aké povolania boli s ním späté a spoznajú tiež významné historické osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju tohto odvetvia. Deti sa stanú súčasťou rozprávkového príbehu a vďaka aktívnemu zapojeniu a roly, ktorú počas aktivity získajú, si odnesú nielen nové poznatky, ale aj nezabudnuteľný zážitok.



Špeciálny prázdninový program sa uskutoční v dňoch 19., 21. a 26. februára a 1., 5. a 8. marca vždy so začiatkom o 13.00 h. Aktivita je podľa múzea vhodná pre deti od piatich rokov.