V Kammerhofe sa v piatok začína Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica 6. decembra (TASR) - V banskoštiavnickom Kammerhofe sa v piatok začína tradičný Štjavnycký vjanočný jarmok. Dvojdňové podujatie ponúka nielen príležitosti na nákupy, ale aj pestrý kultúrny a sprievodný program, ktorý priblíži zvyky a tradície predvianočného obdobia.



"Tento jedinečný vianočný jarmok je nielen o podpore lokálnych remeselníkov a výrobcov, ale aj o posilnení komunity a pripomenutí si tradičných hodnôt. Každý ročník prináša niečo nové, no zároveň zachováva tú pravú štiavnickú atmosféru, ktorá k Vianociam neodmysliteľne patrí," uviedla Martina Kminiaková zo Slovenského banského múzea.



Podujatie patrí medzi najobľúbenejšie predvianočné akcie v regióne. Návštevníci tu nájdu pestrú ponuku ručne vyrábaných výrobkov, miestnych špecialít, ľudového remesla a sviatočného programu.



Súčasťou jarmoku sú aj obľúbené Haraburdy s vianočným sortimentom, kde nájdu návštevníci jedinečné doplnky alebo darčeky z druhej ruky. "Práve Vianoce sú ideálnym časom na to, aby sme mysleli ekologicky a udržateľne - redukujme, recyklujme a znovu používajme vianočné predmety," podotkla Kminiaková.



V interiéri Kammerhofu, v expozícii Baníctvo na Slovensku si môžu záujemcovia zahrať vianočnú hru Tajomstvo Vianoc. Hra je vhodná pre všetky vekové kategórie, tí, ktorí splnia úlohy, získajú malú odmenu.



Štjavnycký vjanočný jarmok sa bude konať v piatok od 11.00 do 20.00 h a v sobotu 7. decembra od 9.00 do 20.00 h.