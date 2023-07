V kampani Do práce na bicykli prešli v Senci 21.939 kilometrov

Senec 18. júla (TASR) - Do tohtoročnej kampane Do práce na bicykli sa v Senci aktívne zapojilo 73 tímov a 249 jednotlivcov z 30 firiem a inštitúcií v meste. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



Senec sa počtom 6047 jázd dostal do elitnej desiatky zapojených miest. Seneckí cyklisti najazdili 21.939,61 km, a tým usporili 5484 kg CO2. "Mesto Senec dosiahlo najlepšie výsledky v doterajšej histórii kampane," uviedlo mesto.



Cieľom celoslovenskej kampane Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Do tohtoročnej kampane sa zaregistrovalo 116 miest, 1355 zamestnávateľov, 4251 tímov a celkovo 14.557 účastníkov.