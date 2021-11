V kaplnke Budatínskeho hradu v Žiline vystavujú sakrálne zbierky

Žilina 21. novembra (TASR) - Považské múzeum sprístupnilo v kaplnke Budatínskeho hradu v Žiline novú výstavu pod názvom V mene Božom. Jej súčasťou sú sakrálne zbierky z regiónu horného Považia, ktoré boli dlho ukryté v historickom depozitári múzea. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea Magdaléna Lacková.Kaplnku Budatínskeho hradu dal v roku 1745 postaviť vtedajší majiteľ Budatínskeho panstva Anton Suňog, zasvätili ju Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Podľa kánonickej vizitácie zo začiatku 19. storočia je možné zistiť, ako približne kaplnka vyzerala a čo sa v nej nachádzalo.priblížila autorka výstavy a historička Považského múzea Dominika Hlobíková.Ako dodala, okrem toho v kaplnke boli lavice pre veriacich, svietniky a lampáše. V sakristii sa nachádzala skriňa slúžiaca na bohoslužobný riad a liturgické oblečenie. Medzi zariadenie podľa Hlobíkovej patrili aj zlátený kalich, cibórium, orbikulus, kadidlo, navikula či sklenené ampulky na víno a vodu. Sväté omše sa tam konali do polovice 20. storočia, keď bola kaplnka koncom druhej svetovej vojny vyrabovaná a využívaná na iné činnosti.Z pôvodného zariadenia a vybavenia kaplnky sa nič nezachovalo. Považské múzeum sa rozhodlo návštevníkom priblížiť začiatok 20. storočia, keď kaplnka plnila duchovnú funkciu.uviedla hovorkyňa múzea.Výstava bude pre verejnosť prístupná do 16. januára budúceho roka, a to od stredy do nedele v čase od 9.00 do 16.30 h.