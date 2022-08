Kaplnka sv. Heleny v Považskej Bystrici dostala nový organ

Považská Bystrica 16. augusta (TASR) - Liturgie v Kaplnke sv. Heleny na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet budú sprevádzať tóny nového organu. Nahradil 30 rokov používaný syntetizátor, vysvätili ho v nedeľu (14. 8.). Informoval o tom organista Pavol Tvrdý.



"Myšlienka vznikla pred dvomi rokmi, keď sme spolu s organistami uznali, že keyboard, ktorý plnil v kaplnke funkciu liturgického nástroja, nebol dostačujúci. Kaplnka sv. Heleny je v tomto meste natoľko významná, že by si zaslúžila prinavrátiť kráľovský nástroj, ktorý tu v minulosti bol. Kaplnka bola v polovici minulého storočia zničená spolu s organom," priblížil Tvrdý.



Ako dodal, oslovili renomovanú organársku firmu v Žiline. Tá vypracovala projekt na unikátny sedemregistrový prenosný organ, ktorý sa dá bez rozobratia premiestňovať na rôzne miesta. Výrobu organu financovala považskobystrická radnica. Nový organ bude slúžiť nielen na liturgické účely, ale aj na organové koncerty. Od jari do jesene bude umiestnený v Kaplnke sv. Heleny, počas zimy ho premiestnia do považskobystrického farského kostola.



Ako povedal správca farnosti Rozkvet páter Wieslaw Krzyszycha, nový organ je splnením jeho túžby. Vyjadril vďaku mestu za investíciu do nástroja, ktorý "patril, patrí a bude patriť do kostola".



"Počas zimných mesiacov sa v kaplnke neslúžia sväté omše. Kaplnka je malá a je tam chladno. Pri mínusových teplotách by to nebolo dobré ani pre farníkov, ani pre nástroj," doplnil páter.



Kaplnka sv. Heleny je nielen dominantou sídliska Rozkvet, ale patrí tiež medzi jeden zo symbolov Považskej Bystrice. Po požiari pred štyrmi rokmi sa do jej obnovy zapojilo aj mesto, ktoré pomohlo s rekonštrukčnými prácami a zakúpilo jeden zo zvonov.